Мир

Единственная страна в мире ввела запрет на курение для целого поколения

2 минуты чтения

На Мальдивах ввели запрет на покупку, употребление и продажу табачных изделий людям, родившимся после 1 января 2007 года. Как пишет The Guardian, это сделало страну единственным в мире государством, которое ввело запрет на курение для целого поколения.

По данным местного Минздрава, этот шаг был инициирован президентом Мальдив Мохамедом Муиззу в начале этого года и направлен на «защиту общественного здоровья и воспитание поколения, свободного от табака».

«Запрет распространяется на все виды табачных изделий, и розничные торговцы обязаны проверять возраст перед продажей», — говорится в заявлении министерства. В ведомстве отметили, что запрет распространяется не только на граждан страны, но и на туристов.

Представители Минздрава также подчеркнули, что на Мальдивах продолжит действовать запрет на импорт, продажу, распространение, хранение и использование электронных сигарет и продуктов для вейпинга. Он распространяется на всех людей вне зависимости от возраста. За продажу табака несовершеннолетним людям грозит штраф в размере 50 тысяч руфий (3200 долларов США), а использование вейп-устройств влечет за собой штраф в размере пяти тысяч руфий (320 долларов США).

Как пишет The Guardian, аналогичный мальдивскому запрет предложили ввести в Великобритании, но инициатива пока находится на стадии рассмотрения. Кроме того, такой запрет уже вводили в Новой Зеландии, но там он продержался около года, после чего его отменили в ноябре 2023 года, чтобы профинансировать налоговые льготы.

Подобное предложение рассматривали и в России. Так, осенью прошлого года российский Минздрав призвал поддержать инициативу «Новых людей» запретить продавать табачную продукцию людям, родившимся после 31 декабря 2009 года. В Минфине этот законопроект назвали противоречащим Конституции и предположили, что он приведет к еще большему вреду для молодежи, поскольку россияне будут активнее покупать табак нелегально.

