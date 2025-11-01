EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Похищенного мужчину заставили заниматься проституцией под наркотиками

2 минуты чтения 00:58 | Обновлено: 04:27

В США арестованы обвиняемые в похищении человека. По словам пострадавшего, имя которого не называется, три человека похитили его, а затем избивали и заставляли заниматься проституцией под наркотиками. Об этом сообщает телеканал ABC13.

Инцидент произошел в штате Техас. По данным офиса шерифа округа Харрис, 18 октября мужчина встретился со своей подругой по имени Эсмеральда Пена, которая предложила ему работу. Мужчина согласился, так как сам искал возможность заработать денег.

После разговора Эсмеральда отвезла друга в отель Regency Inn, где познакомила его с женщиной, которая представилась как Куки. Позже полиция сообщила, что настоящее имя женщины — Хербиник Форест. 

Из рук в руки
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
Криминал21 минута чтения

Мужчина утверждает, что Хербиник сразу зарегистрировала его на сайте эскорт-услуг и заявила, что теперь он должен будет заниматься сексом с мужчинами за деньги. Согласно судебным документам, мужчина отказался и тогда женщина напала на него.

Пострадавшего заставили остаться, однако на следующий день ему удалось сбежать и вернуться домой. По словам следователей, через четыре часа после побега к дому мужчины подъехали Эсмеральда, Хербиник и мужчина по имени Никсон, который был вооружен.

Согласно записям видеокамер, мужчину выволокли из дома и насильно затолкали в машину. «Куки начала начала избивать меня. Она повторяла “Никогда больше не уходи, иначе я вышибу тебе мозги”», — вспоминает пострадавший.

«Он не человек, он зверь!»
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
Общество13 минут чтения

По словам мужчины, в течение следующих шести дней его накачивали наркотиками, а затем привозили к парковке около магазина Ross, где он должен был «завлекать мужчин». Пострадавший признался, что за это время он занялся сексом за деньги с одним мужчиной.

«Я знал, что если я буду стабильно приносить им деньги, они будут заставлять меня работать на них и никогда не отпустят. Поэтому я просто старался не спать ни с кем», — рассказал он.

Мужчина вспоминает, что эти дни были настолько невыносимыми, что в какой-то момент ему захотелось, чтобы похитители просто «выполнили то, чем угрожали». «Уже через пару дней я захотел, чтобы она меня убила. Я сказал ей: “убей меня и покончим с этим”», — поделился пострадавший.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

Спустя почти неделю после похищения, ему все же удалось сбежать. Мужчина рассказал, что 24 октября он вытащил телефон, который спрятал от похитителей, и отправил смс-сообщение своей тете. Родственница забрала его с парковки, где он должен был «работать».

Полиция завела уголовное дело и задержала подозреваемых. Троих фигурантов обвинили в похищении человека с отягчающими обстоятельствами.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01
Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01 31 октября
Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01 30 октября
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01 29 октября
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»