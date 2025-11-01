Похищенного мужчину заставили заниматься проституцией под наркотиками

В США арестованы обвиняемые в похищении человека. По словам пострадавшего, имя которого не называется, три человека похитили его, а затем избивали и заставляли заниматься проституцией под наркотиками. Об этом сообщает телеканал ABC13.

Инцидент произошел в штате Техас. По данным офиса шерифа округа Харрис, 18 октября мужчина встретился со своей подругой по имени Эсмеральда Пена, которая предложила ему работу. Мужчина согласился, так как сам искал возможность заработать денег.

После разговора Эсмеральда отвезла друга в отель Regency Inn, где познакомила его с женщиной, которая представилась как Куки. Позже полиция сообщила, что настоящее имя женщины — Хербиник Форест.

Из рук в руки Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки Криминал 21 минута чтения

Мужчина утверждает, что Хербиник сразу зарегистрировала его на сайте эскорт-услуг и заявила, что теперь он должен будет заниматься сексом с мужчинами за деньги. Согласно судебным документам, мужчина отказался и тогда женщина напала на него.

Пострадавшего заставили остаться, однако на следующий день ему удалось сбежать и вернуться домой. По словам следователей, через четыре часа после побега к дому мужчины подъехали Эсмеральда, Хербиник и мужчина по имени Никсон, который был вооружен.

Согласно записям видеокамер, мужчину выволокли из дома и насильно затолкали в машину. «Куки начала начала избивать меня. Она повторяла “Никогда больше не уходи, иначе я вышибу тебе мозги”», — вспоминает пострадавший.

«Он не человек, он зверь!» В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин Общество 13 минут чтения

По словам мужчины, в течение следующих шести дней его накачивали наркотиками, а затем привозили к парковке около магазина Ross, где он должен был «завлекать мужчин». Пострадавший признался, что за это время он занялся сексом за деньги с одним мужчиной.

«Я знал, что если я буду стабильно приносить им деньги, они будут заставлять меня работать на них и никогда не отпустят. Поэтому я просто старался не спать ни с кем», — рассказал он.

Мужчина вспоминает, что эти дни были настолько невыносимыми, что в какой-то момент ему захотелось, чтобы похитители просто «выполнили то, чем угрожали». «Уже через пару дней я захотел, чтобы она меня убила. Я сказал ей: “убей меня и покончим с этим”», — поделился пострадавший.

«Кровавый ректор» Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет Криминал 21 минута чтения

Спустя почти неделю после похищения, ему все же удалось сбежать. Мужчина рассказал, что 24 октября он вытащил телефон, который спрятал от похитителей, и отправил смс-сообщение своей тете. Родственница забрала его с парковки, где он должен был «работать».

Полиция завела уголовное дело и задержала подозреваемых. Троих фигурантов обвинили в похищении человека с отягчающими обстоятельствами.