Криминал

Машиниста электропоезда обвинили в вовлечении детей в зацепинг

2 минуты чтения 18:34

Следственный комитет (СК) России отчитался о задержании машиниста электропоезда, который, по версии следствия, предлагал заниматься зацепингом подросткам. Об этом СК сообщил в своем телеграм-канале.

Задержанному мужчине 1998 года рождения предъявили обвинение по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий (ч. 2 ст. 151.2 УК). По ней ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Из рук в руки
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
Криминал21 минута чтения

В СК рассказали, что задержанный был администратором закрытого канала в одном из мессенджеров. В нем и еще одном аккаунте в неназванной социальной сети мужчина координировал встречи подростков на железнодорожных платформах и выкладывал видео о зацепинге.

Летом 2025 года обвиняемый предложил проехать, держась за внешнюю сторону электровоза, одному из подростков. Машинист написал ему сам и предложил для поездки управляемый им локомотив. Позже он сообщил о прибытии на станцию «Бирюлево-Пассажирская» — подросток проехал с ним до станции «Булатниково».

Мера пресечения для задержанного на данный момент еще не установлена, продолжаются и следственные мероприятия. Возбуждение уголовного дела, как пишет СК, состоялось после «мониторинга социальных сетей» сотрудниками межрегионального следственного управления СК на транспорте.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

Ранее СК Московской области отчиталось об обнаружении мертвым пропавшего подростка-зацепера из Лобни. Фрагменты тела 14-летнего школьника были найдены на перегоне между станциями «Некрасовская» и «Икша», следователи заявили, что смерть наступила в результате травмирования электропоездом.

Происхождение найденных останков удалось установить только с помощью молекулярно-генетической экспертизы. За дне недели до этого подросток ушел из дома. По сообщениям СМИ, он собирался присоединиться к одной из встреч сообщества зацеперов. Его тело силовики искали вместе с волонтерами.

