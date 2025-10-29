Пропавшего школьника-зацепера из Подмосковья нашли мертвым

Пропавшего две недели назад подростка-зацепера из подмосковной Лобни нашли мертвым, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

В пресс-релизе СК упоминается, что «фрагменты тела» 14-летнего подростка обнаружили на перегоне между станциями «Некрасовская» и «Икша». По основной версии следствия, ребенок погиб в результате травмирования электропоездом.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли Общество 11 минут чтения

СК отмечает, что происхождение останков удалось определить только в ходе молекулярно-генетической экспертизы. Медиа «Москва онлайн» со ссылкой на отца пропавшего подростка пишет, что родители пока не могут похоронить ребенка. Неделю назад у них взяли образцы крови для генетической экспертизы, однако не рассказали, что произошло с их ребенком.

Подросток ушел из дома и пропал 13 октября, предполагалось, что он решил присоединиться к встрече зацеперов в Звенигороде. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК), 17 октября были найдены его кроссовки и мобильный телефон, 20 октября поиски были приостановлены.

«Москва онлайн» пишет, что в ходе следствия было обнаружено место, где подросток сел на поезд. После этого силовики и волонтеры исследовали несколько километров вдоль железнодорожных путей в попытке найти ребенка или его тело — тогда же были обнаружены вещи, а затем и фрагменты трупа.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет Общество 21 минута чтения

RTVI отмечает, что подросток готовился к побегу заранее — он купил балаклаву и подпер дверь своей комнаты тумбочкой. Его родители рассказали, что ребенок вылез из дома через окно, пропажу обнаружил один из его братьев, услышавший шорох.

Изначально семья пыталась найти его самостоятельно, проверяя заброшенные постройки, гаражи и сараи. Позже к поискам подключились и волонтеры. О связях своего ребенка с зацеперам родители узнали за два дня до его исчезновения.