Финляндия начала терять по миллиону в день из-за закрытой границы с Россией

Входящая в Финляндию область Южная Карелия подсчитала свои экономические потери от закрытия границы с Россией — они составляют миллион евро в день только в сфере туризма, пишет Bloomberg.
В расположенном у российской границы городе Иматра исчезли большинство магазинов в центре города, местные спа-центры отчитываются о финансовых трудностях. Власти были вынуждены поддержать местный отель State, чтобы сохранить исторически важный объект туристической инфраструктуры.
Пострадали и местные предприятия лесной промышленности, ориентировавшиеся на закупку ресурсов из России. На границе до ее закрытия наблюдались очереди из грузовиков, перевозящих товары в Россию, сейчас они исчезли. Владельцы магазинов рассказали журналистам, что россияне постоянно покупали у них одежду, спрашивая, почему их бизнес не работает круглосуточно.
Три предприятия лесной промышленности Южной Карелии объявили о сокращении персонала, увольнения затронули и местные системы здравоохранения. В Иматре наблюдается самый быстрый в Финляндии рост безработицы среди молодежи, а общий показатель составляет 15%. Средняя безработица по стране составляет 9,1%.
Финляндия закрыла границу с Россией для автомобилей в ноябре 2023 года. Власти страны начали укреплять границу и строить «высокотехнологичный забор безопасности» однако местные жители сомневаются, что он будет эффективно защищать их от возможной агрессии со стороны Москвы.
«Год или два назад забор был большим делом, а вскоре он вообще не поможет», — рассказала журналистам местный предприниматель Сари Тукиайнен. Ее мнение поменялось на фоне новостей о проникновении беспилотников в воздушные пространства стран Европы.
Ранее стало известно о закрытии популярного у российских туристов аэропорта Лаппеенранта, который расположен в Южной Карелии. Он прекратил работу на срок с 30 октября по 31 декабря, информации о возобновлении его работы в 2026 году пока не поступало. Ранее местное СМИ Yle отмечало, что прекращение работы аэропорта также связано с сокращением числа посетителей из России.