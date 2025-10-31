EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

СМИ: украинские олигархи заработали миллиарды на азартных россиянах

2 минуты чтения 13:47 | Обновлено: 14:06

Украинские олигархи могут быть в числе бенефициаров работающего в России нелегального онлайн-казино 1Win, утверждают «Известия» со ссылкой на материалы собственного расследования.

Журналисты считают, что Игорь Коломойский, Игорь Суркис и его брат Григорий связаны с офшорными структурами 1Win на Кипре и Кюрасао. Онлайн-казино, как отмечается в материале, входит в тройку крупнейших гемблинг-платформ мира с годовым доходом около одного миллиарда долларов.

Из рук в руки
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
Криминал21 минута чтения

«Известия» отмечают, что 1Win не имеет в России зарегистрированного юрлица, не состоит в реестре Единого регулятора азартных игр, а российские пользователи платформы используют для доступа к ней «зеркала» и VPN. Пополнение счета происходит через p2p-платежи, в том числе и в криптовалюте.

Связь казино с братьями Суркисами и Коломойским журналисты обосновывают аффилированностью с 1Win юриста Элени Корелиду, являющейся учредителем кипрской фирмы Argyria Limited, которая в 2024 году зарегистрировала товарный знак 1Win во Франции. Корелиду ранее являлась доверенным управляющим активами Игоря Суркиса, а также была связана со структурами братьев Суркисов и Коломойского через юридические бюро Lex Perfecta ltd и Margaroza Commercial Limited.

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
Общество16 минут чтения

Одно из этих бюро принадлежит самой Элени, другое ее сестре. Со ссылкой на украинский реестр юридических лиц журналисты отмечают, что эти бюро суммарно владеют 50% акций «Львовоблэнерго» Игоря Суркиса и Геннадия Боголюбова — делового партнера Игоря Коломойского.

Опрошенные журналистами эксперты отметили, что доказать реальную связь украинских олигархов с 1Win и наличие управленческого контроля будет затруднительно с юридической точки зрения. «Известия» отмечают, что на данный момент известен бенефициар мексиканского актива 1Win, компании Ventureluz S.F. de C.V. Им является россиянин Сергей Черных, который, вероятно, может входить и в число бенефициаров всей онлайн-площадки. Ранее по подозрению в организации деятельности 1Win на территории страны его объявил в розыск Казахстан.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01
Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01 30 октября
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01 29 октября
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»