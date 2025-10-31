СМИ: украинские олигархи заработали миллиарды на азартных россиянах

Украинские олигархи могут быть в числе бенефициаров работающего в России нелегального онлайн-казино 1Win, утверждают «Известия» со ссылкой на материалы собственного расследования.
Журналисты считают, что Игорь Коломойский, Игорь Суркис и его брат Григорий связаны с офшорными структурами 1Win на Кипре и Кюрасао. Онлайн-казино, как отмечается в материале, входит в тройку крупнейших гемблинг-платформ мира с годовым доходом около одного миллиарда долларов.
«Известия» отмечают, что 1Win не имеет в России зарегистрированного юрлица, не состоит в реестре Единого регулятора азартных игр, а российские пользователи платформы используют для доступа к ней «зеркала» и VPN. Пополнение счета происходит через p2p-платежи, в том числе и в криптовалюте.
Связь казино с братьями Суркисами и Коломойским журналисты обосновывают аффилированностью с 1Win юриста Элени Корелиду, являющейся учредителем кипрской фирмы Argyria Limited, которая в 2024 году зарегистрировала товарный знак 1Win во Франции. Корелиду ранее являлась доверенным управляющим активами Игоря Суркиса, а также была связана со структурами братьев Суркисов и Коломойского через юридические бюро Lex Perfecta ltd и Margaroza Commercial Limited.
Одно из этих бюро принадлежит самой Элени, другое ее сестре. Со ссылкой на украинский реестр юридических лиц журналисты отмечают, что эти бюро суммарно владеют 50% акций «Львовоблэнерго» Игоря Суркиса и Геннадия Боголюбова — делового партнера Игоря Коломойского.
Опрошенные журналистами эксперты отметили, что доказать реальную связь украинских олигархов с 1Win и наличие управленческого контроля будет затруднительно с юридической точки зрения. «Известия» отмечают, что на данный момент известен бенефициар мексиканского актива 1Win, компании Ventureluz S.F. de C.V. Им является россиянин Сергей Черных, который, вероятно, может входить и в число бенефициаров всей онлайн-площадки. Ранее по подозрению в организации деятельности 1Win на территории страны его объявил в розыск Казахстан.