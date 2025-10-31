EN
Мужчина случайно наступил на трехлетнюю дочь своей подруги и убил ее

2 минуты чтения 15:53 | Обновлено: 16:10

Жителя Малайзии приговорили к 10 годам лишения свободы за непредумышленное убийство дочери подруги. Мужчина наступил на трехлетнего ребенка в темноте, пишет газета South China Morning Post.

Работавший техническим специалистом 33-летний Ахмад Ашраф ухаживал за девочкой, пока ее мать проходила курс лечения в больнице. Весивший 138 килограмм мужчина наступил на грудь ребенка, от полученной травмы девочка скончалась в больнице.

Из рук в руки
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
Криминал21 минута чтения

Инцидент произошел в июле 2022 года. Ашраф, услышав участившееся дыхание ребенка, попытался оказать девочке первую помощь. Он отвез ее в больницу, а после смерти девочки сам сдался полиции. Он признал свою вину в непредумышленном убийстве, сторона обвинения настаивала на приговоре, который гарантировал бы не менее 12 лет лишения свободы для мужчины.

Однако суд принял во внимание сотрудничество Ашрафа со следствием, отсутствие какой-либо агрессии с его стороны. Также мужчина заявил, что попросил прощения у своей подруги, чем подтвердил свое раскаяние.

Тайна фермера
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
Криминал12 минут чтения

Ранее СМИ рассказали об обвинении, предъявленном жителю Гонконга Лау Кай-Пину. По версии следствия, он до смерти затряс трехлетнюю дочь, когда ее мать ушла покупать завтрак. Причиной гибели ребенка, по данным прокуратуры, стал синдром детского сотрясения. Мужчина изначально признал свою вину, но затем отказался от показаний.

До этого Кай-Пин отбывал наказание за нападение на свою жену — он избил ее и облил едким веществом. В заключении мужчина провел 20 месяцев. Служба опеки запретила ему общаться с дочерью, однако Кай-Пин навещал ее, а позже поселился с ребенком и женой. Мать погибшей также рассказала, что мужчина воспитывал девочку жестокими методами.

