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Криминал

Убивший трехлетнюю дочь тряской мужчина наказывал ее из-за учебы

18:24 18.02.2025

Жителя Гонконга Лау Кай-Пина обвинили в убийстве трехлетней дочери Люн Нга-Ше тряской. До этого мужчина почти два года провел в тюрьме за нападение на мать девочки через две недели после родов. Об этом сообщает газета из Гонконга South China Morning Post (SCMP).

По версии обвинения, в июле 2020 года Лау затряс 3-летнюю Люн Нга-Ше, когда ее мать ушла покупать завтрак. Сначала мужчина признал себя виновным в непредумышленном убийстве, но теперь отрицает обвинения. Представитель прокуратуры заявил в суде, что причиной гибели девочки стал синдром детского сотрясения.

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Пять лет назад Лау избил свою жену, 41-летнюю Хелен Люн, и облил ее едким веществом, из-за чего женщина получила ожоги 4,5 процентов тела. За это суд приговорил его к 20 месяцам лишения свободы.

Служба опеки запретила Лау общаться с дочерью, однако после освобождения он все равно начал навещать ее и Хелен, а потом снова поселился с ними. Мать девочки рассказала, что Лау пытался воспитывать их дочь жестокими методами.

«Обвиняемый заставлял нашу дочь учить больше английских слов и петь больше английских песен. Иногда она отказывалась и плакала. Лау ругал ее и заставлял стоять лицом к стене. Однажды он заставил ее встать на колени перед алтарем», — рассказала сегодня в Высоком суде Гонконга мать убитой девочки Хелен Люн.

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В начале февраля суд в Англии приговорил к пожизненному заключению с минимальным сроком 25 лет Кристофера Стоктона, который затряс до смерти 22-месячного пасынка.

По данным Департамента здравоохранения Нью-Йорка, каждый четвертый ребенок, пострадавший от сильного сотрясения, погибает. Также синдром детского сотрясения может привести к нарушениям в развитии ребенка.

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