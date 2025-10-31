Игрушечные «шахеды» с имитацией взрыва начали продавать в России

В российском маркетплейсе Ozon начали продавать игрушечные модели ударного беспилотника «Герань-2», скопированного с иранских дронов типа «Шахед». На это обратила внимание Sota.

Игрушка выпускается под маркой «Сталинские соколы» и выполнена в виде легкого пластикового планера размером с ладонь. В комплект товара под названием «Самолетик» входят небольшие петарды, которые устанавливаются в нос модели и при столкновении «дрона» с поверхностью создают эффект взрыва.

«Это зрелищная модель для взрослых любителей эффектных запусков! Корпус выполнен из легкого, прочного материала, обеспечивающего дальний полет при запуске с руки. В носовой части предусмотрено специальное отверстие для установки пиротехнического элемента (идет в комплекте). После запуска и столкновения с препятствием происходит световой и звуковой эффект!» — говорится в описании товара.

Издание обратило внимание, что модель с петардами продается только после формального подтверждения возраста, тогда как версия без пиротехники доступна для всех покупателей.

31 октября украинские власти сообщили, что в последние месяцы российские войска совершают десятки ударов «шахедами» по одним и тем же объектам в Украине.

«Враг постоянно совершенствует свои технологии. Например, последние несколько месяцев Россия бьет «шахедами» в одну и ту же точку по 15-20 раз. Сейчас «шахеды» несут до 90 килограммов боевой части – при том, что еще два года назад боевая часть составляла вдвое меньше. Также дроны поражают цели по наведению оператора. Дроны выполняют комплекс сложных маневров в полете», — рассказал журналистам украинский министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Отмечается, что в ответ Украина усиливает физическую защиту энергетических объектов. Так, до конца года планируется дополнительно укрепить около сотни ключевых подстанций.