EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Создатель умной колонки «Алиса» ответил на вопрос о передаче данных ФСБ

2 минуты чтения 18:26 | Обновлено: 18:59
Создатель умной колонки «Алиса» ответил на вопрос о передаче данных ФСБ

Создатель «Алисы» и бывший вице-президент Сбера Константин Круглов в интервью журналистке Елизавете Осетинской рассказал, как работает система голосового помощника и передает ли она данные спецслужбам.

Он уточнил, что устройство постоянно находится в режиме ожидания команды, поэтому постоянно обрабатывает звук.

«Она все время слушает, ожидает слово-активатор, но в этот момент весь звук обрабатывается исключительно на устройстве. Просто в потоке звука ищется слово “Алиса”. В этот момент ничего дальше вашей колонки не уходит», — пояснил Круглов.

Он отметил, что устройства с «Алисой» оснащены физической кнопкой, которая полностью отключает питание микрофона. По его словам, это обеспечивает пользователям приватность и защищает их даже от возможного доступа со стороны компании-разработчика.

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
Экономика13 минут чтения

В интервью Круглов также рассказал о том, как выбирали название для голосового помощника. По его словам, команда рассматривала множество вариантов и проводила исследования на фокус-группах. Оценивалось не только звучание, но и шансы этого имени стать «народным». По его словам, выбор пал на имя Алиса, в частности, потому что оно красивое и не слишком часто встречается. Кроме того, оно хорошо сочеталось с брендом «Яндекса».

Особое внимание уделяли и выбору официального голоса помощника. Для синтеза речи после прослушивания кандидатов пригласили актрису Татьяну Шитову. Она записала несколько часов аудиоматериала в студии, и на этих записях обучили нейросеть, которая теперь говорит голосом «Алисы». По мнению Круглова, удачное сочетание имени и звука стало одним из ключевых факторов успеха продукта.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Яндекс

Посмотрите другие материалы

Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01 29 октября
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию