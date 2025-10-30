Создатель умной колонки «Алиса» ответил на вопрос о передаче данных ФСБ

Создатель «Алисы» и бывший вице-президент Сбера Константин Круглов в интервью журналистке Елизавете Осетинской рассказал, как работает система голосового помощника и передает ли она данные спецслужбам.

Он уточнил, что устройство постоянно находится в режиме ожидания команды, поэтому постоянно обрабатывает звук.

«Она все время слушает, ожидает слово-активатор, но в этот момент весь звук обрабатывается исключительно на устройстве. Просто в потоке звука ищется слово “Алиса”. В этот момент ничего дальше вашей колонки не уходит», — пояснил Круглов.

Он отметил, что устройства с «Алисой» оснащены физической кнопкой, которая полностью отключает питание микрофона. По его словам, это обеспечивает пользователям приватность и защищает их даже от возможного доступа со стороны компании-разработчика.

Акции «веганской» компании выросли на 1300% Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая Экономика 13 минут чтения

В интервью Круглов также рассказал о том, как выбирали название для голосового помощника. По его словам, команда рассматривала множество вариантов и проводила исследования на фокус-группах. Оценивалось не только звучание, но и шансы этого имени стать «народным». По его словам, выбор пал на имя Алиса, в частности, потому что оно красивое и не слишком часто встречается. Кроме того, оно хорошо сочеталось с брендом «Яндекса».

Особое внимание уделяли и выбору официального голоса помощника. Для синтеза речи после прослушивания кандидатов пригласили актрису Татьяну Шитову. Она записала несколько часов аудиоматериала в студии, и на этих записях обучили нейросеть, которая теперь говорит голосом «Алисы». По мнению Круглова, удачное сочетание имени и звука стало одним из ключевых факторов успеха продукта.