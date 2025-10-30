Российский солдат убил рабочего и изнасиловал его жену

В Белгородской области задержан российский военнослужащий. Его обвиняют в убийстве местного жителя и изнасиловании его жены. Уголовное дело возбуждено по соответствующим статьям, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, рядовой Алексей Кострикин, находясь в поселке Новая Таволжанка Шебекинского округа, убил владельца частного дома, затем изнасиловал его супругу и скрылся с места преступления. Через несколько часов его задержали сотрудники военного следственного отдела по Белгородскому гарнизону.

По информации белгородского издания «Фонарь», погибшего звали Сергей, ему было 56 лет. Он работал на заводе в Шебекинском районе. Сотрудники предприятия подтвердили редакции, что погибший был их коллегой. Другое местное СМИ сообщает, что в нападении могли участвовать несколько человек, но задержали пока только одного. Журналисты также уточнили, что изнасилованная женщина работала школьной учительницей.

Минувшей весной во Владимирской области 22-летний житель поселка Красный Куст, вернувшийся с войны в Украине, изнасиловал и убил сотрудницу местной библиотеки Людмилу Фомину. Как писали СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчина напал на женщину, избил и оставил умирать в пустынной местности. На следующий день он вернулся и попытался спрятать тело в лесу. По неофициальным данным, ранее он уже проходил подозреваемым по делу о сексуализированном насилии.

Согласно результатам опроса «Левада-центра», почти 40% россиян опасаются роста преступности и конфликтов после возвращения ветеранов войны в Украине. Еще 41% респондентов считают, что боевые действия «искалечили души» их участников, 19% ожидают, что вернувшиеся военные будут жестокими и склонными к насилию, а 11% полагают, что они станут равнодушными и циничными.