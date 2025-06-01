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Криминал

СМИ: участник войны в Украине изнасиловал и убил работницу библиотеки

2 минуты чтения 17:03 1 июня

22-летний житель поселка Красный Куст Судогодского района Владимирской области, вернувшийся с войны в Украине, изнасиловал и убил сотрудницу местной библиотеки Людмилу Фомину. Об этом сообщает «Зебра-ТВ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

По данным издания, убийство произошло в ночь с 18 на 19 мая. Тогда Фомина пошла в гости вместе со своим супругом, который уехал домой чуть раньше. Женщину отвезла домой родственница, и около дома на нее напал 22-летний мужчина, имя которого не называется.

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«Зебра-ТВ» пишет, что участник войны избил женщину, изнасиловал ее и оставил умирать в безлюдной местности. На следующий день он вернулся проверить ее состояние и, убедившись в ее смерти, отвез тело Фоминой в лес, чтобы закопать. Издание отмечает, что по неофициальным данным, ранее мужчина был подозреваемым в деле о сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетней.

Также о гибели Фоминой со ссылкой на неназванные источники сообщил «Довод». Сообщение о смерти женщины оставили жители поселка в паблике в «Одноклассниках». «Людмила много лет посвятила своей жизни служению культуре, организуя множество мероприятий, которые оставили яркий след в сердцах людей. Ее доброта, оптимизм и светлая улыбка согревали всех вокруг. Она всегда была на связи, готовая прийти на помощь и поддержать в трудную минуту», — говорится в публикации.

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В то же время источники «Зебры-ТВ» рассказали, что при вскрытии в легких Фоминой обнаружили землю. Это, по их словам, может свидетельствовать о том, что женщину закопали заживо. Официальных комментариев от Следственного комитета и информации о возбуждении уголовного дела пока не было, отмечает издание.

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