Общество

Россияне начали бояться ветеранов войны в Украине

2 минуты чтения 18:10 | Обновлено: 18:12

Почти 40% россиян опасаются роста преступности и конфликтов после возвращения из зоны боевых действий ветеранов российского вторжения в Украину, пишет «Агентство» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

Также 41% опрошенных считают, что война «искалечила души» ее участников. Еще 19% уверены, что ветераны вернутся домой жестокими и склонными к насилию, 11% согласились с мыслью о возможном равнодушии и циничности бывших солдат российских войск.

«Беззащитный, слабый старик»
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
Криминал10 минут чтения

Журналисты отмечают, что россиян впервые спросили об ожиданиях от возвращения солдат домой. При этом большинство опрошенных (44%) все же ожидают роста правопорядка и общественного согласия после завершения войны, затруднились ответить на этот вопрос 17% респондентов.

В разговоре с «Агентством» пожелавший сохранить анонимность российский социолог предположил, что россияне скорее испытывают чувство «общей тревоги», а не опасаются за собственную жизнь. «Тут схема такая — они молодцы, делают за нас грязную работу, государство правильно о них заботится. Но вот когда начнут возвращаться — где они будут работать? Куда они пойдут? Как устроятся? Как будут себя вести в новых условиях?» — рассказал социолог.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

При этом, как отмечают журналисты, результаты опроса резко контрастируют с аналогичными данными по отношению к ветеранам войны в Афганистане, которые были собраны в сентябре 1990 года спустя полтора года после вывода советских войск из этой страны.

Тогда о стойкости и мужества солдат заявили лишь 15% опрошенных, половина респондентов посчитали, что конфликт искалечил души ветеранов. Эксперт, пообщавшийся с «Агентством», считает, что такая разница в цифрах связана с работой государственных СМИ, которые создают участникам вторжения в Украину образ героев.

