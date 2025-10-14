Россияне начали бояться ветеранов войны в Украине

Почти 40% россиян опасаются роста преступности и конфликтов после возвращения из зоны боевых действий ветеранов российского вторжения в Украину, пишет «Агентство» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

Также 41% опрошенных считают, что война «искалечила души» ее участников. Еще 19% уверены, что ветераны вернутся домой жестокими и склонными к насилию, 11% согласились с мыслью о возможном равнодушии и циничности бывших солдат российских войск.

Журналисты отмечают, что россиян впервые спросили об ожиданиях от возвращения солдат домой. При этом большинство опрошенных (44%) все же ожидают роста правопорядка и общественного согласия после завершения войны, затруднились ответить на этот вопрос 17% респондентов.

В разговоре с «Агентством» пожелавший сохранить анонимность российский социолог предположил, что россияне скорее испытывают чувство «общей тревоги», а не опасаются за собственную жизнь. «Тут схема такая — они молодцы, делают за нас грязную работу, государство правильно о них заботится. Но вот когда начнут возвращаться — где они будут работать? Куда они пойдут? Как устроятся? Как будут себя вести в новых условиях?» — рассказал социолог.

При этом, как отмечают журналисты, результаты опроса резко контрастируют с аналогичными данными по отношению к ветеранам войны в Афганистане, которые были собраны в сентябре 1990 года спустя полтора года после вывода советских войск из этой страны.

Тогда о стойкости и мужества солдат заявили лишь 15% опрошенных, половина респондентов посчитали, что конфликт искалечил души ветеранов. Эксперт, пообщавшийся с «Агентством», считает, что такая разница в цифрах связана с работой государственных СМИ, которые создают участникам вторжения в Украину образ героев.