Бывший топ-менеджер Сбера рассказал о первом бизнесе на гороскопах

Бывший вице-президент Сбера и создатель голосового помощника «Алиса» Константин Круглов в интервью журналистке Елизавете Осетинской рассказал о своем первом бизнесе.

По словам Круглова, он начал зарабатывать деньги еще в школе. Его первым коммерческим делом стало создание персонализированных гороскопов. Тогда в газетах публиковались только общие астрологические прогнозы для всех, поэтому идея индивидуальных предсказаний оказалась востребованной.

Круглов рассказал, что на рабочем компьютере его отца была установлена программа, которая составляла гороскоп по конкретным исходным данным. Он собирал информацию у желающих (имя, дату рождения, а иногда и данные партнера), вводил все в программу, потом распечатывал результат на принтере и продавал готовый гороскоп. По его словам, бизнес был успешным, потому что в то время у большинства людей не было компьютеров, а интерес к астрологии был высоким.

Позже Круглов увлекся программированием, в седьмом классе у него появился первый компьютер, и он стал писать игровые программы. Новый бизнес-план появился уже в студенчестве, когда он заметил, что на рынке представлен довольно скудный ассортимент кассет с играми. Почти в каждом наборе были одни и те же названия, поэтому он решил добавить в сборники собственные разработки. Игры, по его словам, были простыми, но они хорошо продавались за счет «эффекта новизны».

Как пишет The Bell, сейчас Константин Круглов живет в Лондоне и развивает стартап Aiphoria, создающий голосовых AI-агентов для бизнеса. Ранее он работал в «Яндексе», где запустил колонку «Алиса», а затем возглавил SberDevices. Но после вторжения России в Украину покинул страну и отказался от гражданства.