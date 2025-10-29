EN
EN
Политика

Переговорщик Путина назвал сроки завершения войны

20:41

Война между Россией и Украиной может завершиться в течение года, считает спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Об этом со ссылкой на его слова пишет Reuters.

«Мы уверены, что находимся на пути к миру», — рассказал Дмитриев о позиции Москвы по урегулированию конфликта. Ранее министр финансов США Скотт Бессент обвинил главу РФПИ в распространении российской пропаганды.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
Общество9 минут чтения

Также Дмитриев отметил, что эти слова Бессента оказались выгодны для него, поскольку в России его якобы критикуют за стремление к сотрудничеству с администрацией президента США Дональда Трампа и за желание заключить мир с Украиной. Переговорщик Путина заявил, что большинство россиян называют его «пропагандистом мира» или «пропагандистом команды Трампа».

Россия не хочет, чтобы «региональный» конфликт с Украиной перерос в глобальный, заявил Дмитриев. Он отметил, что считает продуктивным сотрудничество между Россией, США и Саудовской Аравией в энергетической сфере.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
Общество21 минута чтения

24 октября Дмитриев прибыл в США для проведения встреч с представителями администрации Белого дома, сообщал ТАСС. На данный момент неизвестно, с кем из чиновников и политиков из команды Трампа поговорил Дмитриев. Во время визита переговорщик Путина сделал несколько заявлений — пригрозил США ростом цен на бензин из-за введения санкций против «Лукойла» и «Роснефти» и анонсировал встречу между конгрессменами США и депутатами Госдумы.

Также Дмитриев допустил новый обмен заключенными между Россией и США, не назвав при этом конкретных фамилий лиц, которые могли бы стать его участниками. Тогда же он заявил, что дипломатическое урегулирование конфликта в Украине состоит «всего из нескольких элементов» — гарантий безопасности Украине, «территориальных вопросов», нейтрального статуса Киева и окончательного разрешения вместо временного перемирия.

Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
