Переговорщик Путина назвал сроки завершения войны

Война между Россией и Украиной может завершиться в течение года, считает спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Об этом со ссылкой на его слова пишет Reuters.

«Мы уверены, что находимся на пути к миру», — рассказал Дмитриев о позиции Москвы по урегулированию конфликта. Ранее министр финансов США Скотт Бессент обвинил главу РФПИ в распространении российской пропаганды.

Также Дмитриев отметил, что эти слова Бессента оказались выгодны для него, поскольку в России его якобы критикуют за стремление к сотрудничеству с администрацией президента США Дональда Трампа и за желание заключить мир с Украиной. Переговорщик Путина заявил, что большинство россиян называют его «пропагандистом мира» или «пропагандистом команды Трампа».

Россия не хочет, чтобы «региональный» конфликт с Украиной перерос в глобальный, заявил Дмитриев. Он отметил, что считает продуктивным сотрудничество между Россией, США и Саудовской Аравией в энергетической сфере.

24 октября Дмитриев прибыл в США для проведения встреч с представителями администрации Белого дома, сообщал ТАСС. На данный момент неизвестно, с кем из чиновников и политиков из команды Трампа поговорил Дмитриев. Во время визита переговорщик Путина сделал несколько заявлений — пригрозил США ростом цен на бензин из-за введения санкций против «Лукойла» и «Роснефти» и анонсировал встречу между конгрессменами США и депутатами Госдумы.

Также Дмитриев допустил новый обмен заключенными между Россией и США, не назвав при этом конкретных фамилий лиц, которые могли бы стать его участниками. Тогда же он заявил, что дипломатическое урегулирование конфликта в Украине состоит «всего из нескольких элементов» — гарантий безопасности Украине, «территориальных вопросов», нейтрального статуса Киева и окончательного разрешения вместо временного перемирия.