Переговорщик Путина анонсировал встречу конгрессменов США с депутатами Госдумы

Находящийся в США спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев анонсировал встречу депутатов Госдумы с представителями Конгресса США.

По слова Дмитриева, встреча состоится в «ближайшее время» и станет шагом в установлении диалога между парламентскими структурами двух стран. Глава РФПИ не сообщил подробности о ее формате и о составе делегации Госдумы.

Во время своего визита в США Дмитриев встретился с членом Палаты представителей США Анной Паулиной Луной, именно она захотела поговорить с российскими депутатами, отметил спецпредставитель Путина. Ранее Москва передала ей результаты российского расследования убийства президента США Джона Кеннеди. О других желающих встретиться с представителями Госдумы на данный момент не сообщается.

РИА «Новости» опубликовало фрагмент интервью Луны, в котором она заявила о своей готовности к визиту в Москву, если ее официально пригласят в страну. Она готова возглавить американскую делегацию. Конгрессвумен не назвала ни одной фамилии своих коллег, которые готовы отправиться в Россию вместе с ней.

Также Дмитриев рассказал подробности о цели своей поездки в США — он прибыл для разъяснения властям Вашингтона «бессмысленности давления» на Россию. Также спецпредставитель Путина заявил о наличии «титанических попыток» сорвать диалог России и США, но не уточнил, кто их совершает.

Глава РФПИ рассказал о своих попытках донести до Вашингтона свою точку зрения о состоянии российской экономики — он считает ее устойчивой, рубль крепким, а рост экономики в прошлом году, по данным Дмитриева, превысил аналогичные показатели Великобритании и других стран Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп называл российскую экономику «катящейся к чертям» и называл Россию «бумажным тигром» из-за продолжающейся войны против Украины. Политик также заявил, что отменил личную встречу с Путиным, поскольку не чувствовал, что она поможет «прийти к нужной цели». В тот же день США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла».