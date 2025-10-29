EN
Интернет и мемы

Снимок УЗИ ребенка в утробе оказался «удивительно похож» на собаку будущей матери

2 минуты чтения 20:24 | Обновлено: 20:25

Беременная жительница Португалии Инеш Эгнер стала звездой соцсетей после публикации видео, в котором она сравнила снимок УЗИ своего будущего сына с фото своего пса по имени Гуляш. Они оказались «удивительно похожи», сообщает People.

По словам Эгнер, она вместе с подругой пришла на плановое УЗИ на 20-й неделе беременности. Когда врач выдал ей папку с результатами и снимками, подруга первой заметила сходство между ребенком и питомцем. «Мы листали фотографии, умилялись ручкам и носику, и вдруг она сказала: “Подожди, малыш выглядит в точности как Гуляш!” С этого момента мы уже не могли это развидеть», — рассказала Эгнер.

В видео, которое девушка опубликовала в TikTok, видно, что очертания младенца на УЗИ действительно напоминают морду пса. Ролик набрал почти три миллиона просмотров. «Мы так ждали это УЗИ, — написала Эгнер в подписи, — а потом получили фото и поняли: наш сын выглядит точь-в-точь как наша собака».

Эгнер призналась, что первой реакцией на совпадение был смех. «Мы с мужем начали смеяться, потом отправили снимки семье, и мой отец, ничего не зная, первым написал: “Ребенок выглядит как Гуляш”. Теперь никто не может это забыть», — добавила она.

По словам Эгнер, она давно называет Гуляша своим «псыном», так что эта история только сильнее сблизила их с питомцем. Гуляшу скоро исполнится пять лет. По словам хозяйки, он ласковый и дружелюбный, любит всех членов семьи и даже подружился с кошкой, появившейся в доме год назад. Эгнер говорит, что счастлива, ведь теперь у ее сына будет «заботливый старший брат».

