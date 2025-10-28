EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Россиян предложили сажать за пиратские программы на компьютере

2 минуты чтения 18:12 | Обновлено: 18:33

Участники российской IT-отрасли обсудили введение административной и уголовной ответственности за использование пиратского программного обеспечения. По мнению некоторых из них, ​​это может стимулировать россиян перейти на отечественное ПО, пишут «Ведомости».

С предложением внести антипиратские поправки как минимум в Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, выступил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. На встрече рабочей группы по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве 27 октября он заявил, что россияне массово используют пиратское ПО из-за чего отечественные разработчики теряют доходы. Однако он не уточнил идет ли речь о зарубежном или российском программном обеспечении.

По данным Комлева, до 2022 года уровень пиратства в России удалось снизить до 60–63%. Однако в последние годы, по его словам, внимание силовых органов к этой проблеме ослабло, и показатель снова начал расти.

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
Экономика13 минут чтения

«Если сократить хотя бы на 5–10 процентных пунктов уровень пиратства, государство получит дополнительные доходы в бюджет и ускорение импортозамещения. И не нужно будет повышать налоги», — уверен Комлев.

Он также предложил обсудить снижение порога уголовной ответственности по статье «Нарушение авторских и смежных прав» (ст. 146 УК). «Этот порог был недавно излишне резко повышен. В результате уголовно-правовой защиты лишились до 85% российских правообладателей», — сказал он «Ведомостям».

Отмечается, что в АПКИТ входят десятки крупнейших IT-компаний, среди которых, в том числе, «Яндекс», «1С», МТС, DNS, Wildberries, «Т1» и «Лаборатория Касперского». «У нас есть предложения по поправкам в АПК и КоАП.  Мы готовы поделиться экспертизой с правоохранительными органами, в частности с прокуратурой, чтобы в ходе общенадзорных прокурорских проверок заодно проверялось наличие лицензий на используемое ПО», — заявил Комлев.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

Предложение АПКИТ резко раскритиковала председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент группы компаний Infowatch Наталья Касперская. Она подчеркнула, что большинство российских пользователей физически не могут оплатить лицензии на иностранное программное обеспечение. Кроме того, по ее мнению, в условиях санкций и ограниченного доступа к зарубежным продуктам ужесточать наказание за пиратство нецелесообразно.

«Российские компании-разработчики практически не страдают от пиратства — они просто не успевают заместить импорт. Ужесточение мер ударит по малому бизнесу и миллионам частных пользователей, которые до сих пор вынуждены использовать Windows», — сказала она.

В ответ на вопрос Касперской о том, какая операционная система установлена на личном ноутбуке Комлева, он заявил, что Windows, но лишь потому, что он «его таким уже купил».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01 25 октября
«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01 24 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Ирландия начала платить творческим людям просто так
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Ирландия начала платить творческим людям просто так