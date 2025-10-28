Россиян предложили сажать за пиратские программы на компьютере

Участники российской IT-отрасли обсудили введение административной и уголовной ответственности за использование пиратского программного обеспечения. По мнению некоторых из них, ​​это может стимулировать россиян перейти на отечественное ПО, пишут «Ведомости».

С предложением внести антипиратские поправки как минимум в Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, выступил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. На встрече рабочей группы по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве 27 октября он заявил, что россияне массово используют пиратское ПО из-за чего отечественные разработчики теряют доходы. Однако он не уточнил идет ли речь о зарубежном или российском программном обеспечении.

По данным Комлева, до 2022 года уровень пиратства в России удалось снизить до 60–63%. Однако в последние годы, по его словам, внимание силовых органов к этой проблеме ослабло, и показатель снова начал расти.

«Если сократить хотя бы на 5–10 процентных пунктов уровень пиратства, государство получит дополнительные доходы в бюджет и ускорение импортозамещения. И не нужно будет повышать налоги», — уверен Комлев.

Он также предложил обсудить снижение порога уголовной ответственности по статье «Нарушение авторских и смежных прав» (ст. 146 УК). «Этот порог был недавно излишне резко повышен. В результате уголовно-правовой защиты лишились до 85% российских правообладателей», — сказал он «Ведомостям».

Отмечается, что в АПКИТ входят десятки крупнейших IT-компаний, среди которых, в том числе, «Яндекс», «1С», МТС, DNS, Wildberries, «Т1» и «Лаборатория Касперского». «У нас есть предложения по поправкам в АПК и КоАП. Мы готовы поделиться экспертизой с правоохранительными органами, в частности с прокуратурой, чтобы в ходе общенадзорных прокурорских проверок заодно проверялось наличие лицензий на используемое ПО», — заявил Комлев.

Предложение АПКИТ резко раскритиковала председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент группы компаний Infowatch Наталья Касперская. Она подчеркнула, что большинство российских пользователей физически не могут оплатить лицензии на иностранное программное обеспечение. Кроме того, по ее мнению, в условиях санкций и ограниченного доступа к зарубежным продуктам ужесточать наказание за пиратство нецелесообразно.

«Российские компании-разработчики практически не страдают от пиратства — они просто не успевают заместить импорт. Ужесточение мер ударит по малому бизнесу и миллионам частных пользователей, которые до сих пор вынуждены использовать Windows», — сказала она.

В ответ на вопрос Касперской о том, какая операционная система установлена на личном ноутбуке Комлева, он заявил, что Windows, но лишь потому, что он «его таким уже купил».