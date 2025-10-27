EN
Зеленский пообещал расширить географию ударов по России

2 минуты чтения 20:30 | Обновлено: 21:13

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, в ходе которого обсуждалось расширение географии дальнобойных ударов по территории России. Об этом сам Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, ко встрече присоединились производители вооружения и военные, ответственные за его применение.

«Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период и достигнутые результаты. Российская «нефтепереработка» уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще больше. Мы также определили задачи по расширению географии применения нашей дальнобойности», — написал Зеленский.

Он отметил, что для обеспечения стабильности поставок оружия на фронт, власти активно работают над долгосрочными контрактами с местными производителями. 

«Трехлетний срок позволяет производителю лучше планировать использование необходимых ресурсов и масштабировать поставки в войска. Количество таких заключенных контрактов будет больше», — добавил украинский президент.

На Ставке, по его словам, также обсуждались и российские удары по украинской инфраструктуре и энергетическим объектам. «Необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия активнее готовила соответствующие решения», — заключил он. 

Axios пишет, что последние недели оказались для Зеленского «крайне напряженными». На саммите в Вашингтоне украинский президент не смог договориться с американским коллегой Дональдом Трампом о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако вскоре дипломатическая ситуация резко изменилась. Трамп отменил личную встречу с Владимиром Путиным и ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

В интервью Axios Зеленский заявил, что санкции «дадут результат», но предположил, что Путин не уступит, если Трамп не усилит давление.

«Президент Трамп обеспокоен возможной эскалацией. Но я думаю, что если не будет переговоров, эскалация все равно произойдет. Нам нужно что-то, что остановит Путина. Санкции — одно из таких средств, но нам также нужны дальнобойные ракеты», — сказал Зеленский.

Диалог с Трампом в Вашингтоне Зеленский назвал «конструктивным», хотя и признал, что временами «было нелегко».

«Мои переговоры с президентом Трампом касались давления на Россию. Думаю, он хотел оказать давление, но не хотел допустить эскалации или закрыть окно для дипломатии», — подчеркнул он.

25 октября Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США подготовили новые санкции против России и готовы ввести их, если Москва продолжит откладывать урегулирование войны в Украине.

