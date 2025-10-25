СМИ: США подготовили новые санкции против России

Белый дом уже разработал новые санкции в адрес России и готов ввести их, если Москва продолжит откладывать урегулирование войны в Украине, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Администрация Дональда Трампа сообщила партнерам из Евросоюза, что поддерживает использование замороженных российских активов для финансирования закупок оружия, которое затем будет поставлено Украине.

По данным Reuters, в Вашингтоне также размышляют над использованием замороженных на территории США российских активов для поддержки Киева — эти средства планируется потратить на укрепление армии Украины. При этом на данный момент неизвестно, в какие сроки США объявят о новых санкциях.

Источники рассказали агентству, что США ждут «большого шага» в адрес России со стороны стран ЕС, он может заключаться во введении дополнительных санкций или тарифов. Президент страны Дональд Трамп планирует взять паузу и оценить, какой эффект на экономику России окажут введенные 22 октября санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

Reuters отмечает, что санкции США могут коснуться «ключевых сфер» экономики России — источники рассказали о мерах против банковского сектора страны и инфраструктуры, которая используется для доставки нефти.

Также в материале упоминается о предложениях украинских властей, направленных Белому дому — в Киеве предложили перекрыть российским банкам доступ к расчетам в долларах. Однако на данный момент неизвестно, была ли эта идея учтена при разработке новых санкций.

В Сенате США также предпринимаются попытки принять двухпартийный законопроект о санкциях против России, который обсуждается на протяжении нескольких месяцев. Трамп готов одобрить его, однако вероятность его быстрого прохождения через необходимые голосования в ближайшее время невелика, считает агентство.