Политика

Зеленский и Трамп не смогли договориться о поставках Tomahawk

2 минуты чтения 01:06 | Обновлено: 01:08

В Вашингтоне завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. По итогам встречи Зеленский провел пресс-конференцию и поделился некоторыми деталями разговора.

Так, по его словам, стороны договорились не обсуждать публично решение о поставках Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.

«Мы поговорили с Трампом о передаче дальнобойного оружия, но решили не обсуждать этот вопрос публично. Сейчас США не хотят эскалации», — заявил украинский президент.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

Перед личными переговорами с Трампом Зеленский настаивал на необходимости поставок и даже предложил Соединенным штатам сделку, в рамках которой пообещал «тысячи украинских беспилотников» взамен. Кроме того, украинский президент подчеркнул, что Tomahawk будут использоваться Киевом строго в «военных целях».

Во время пресс-конференции журналист уточнил у Зеленского: были ли оправданы его усилия. В ответ украинский лидер заявил, что прогресса в этом вопросе пока нет. Тем не менее он отметил, что настроен «реалистично» на согласие США передать это вооружение.

«У нас не было достаточно времени, чтобы об этом поговорить. Но мы договорились созвониться через неделю или две», — рассказал Зеленский.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

По его словам, Россия боится, что Украина получит Tomahawk и будет использовать их в комбинации с собственным вооружением. Поэтому Москва всячески пытается предотвратить эти поставки, считает Зеленский. Кроме того, по мнению Зеленского, у Путина есть к нему личное чувство ненависти. 

По данным CBS News, Зеленский во время встречи хотел оказать давление на Трампа, чтобы получить Tomahawk и добиться обмена разведданными. Отмечается, что по мнению Зеленского, это позволило бы нанести более существенный урон энергетическому сектору России. Источник «Суспiльне» и «РБК-Украина» из украинской делегации сообщил, что Зеленский даже взял на встречу с Трампом карты, на которые были нанесены «болевые точки» российского оборонно-промышленного комплекса.

Трамп, комментируя итоги переговоров с Зеленским, написал, что встреча была «очень интересной и теплой». Он утверждает, что сказал Зеленскому «как и президенту Путину, что пора прекратить убийства и заключить соглашение».

