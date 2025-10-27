Трамп пригрозил России атомной подлодкой в ответ на испытания «Буревестника»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на недавние испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, о которых накануне рассказал Владимир Путин. В своем комментарии Трамп напомнил об американской атомной подводной лодке у берегов России, передает CNN.

«[Россия] знает, что у нас есть атомная подлодка, самая большая в мире, прямо около ее берегов. Я имею в виду, что ей не надо преодолевать восемь тысяч миль. Они не играют в игры с нами, мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты», — заявил Трамп на борту Air Force One во время своего турне по Азии.

Он добавил, что Путину следует заняться завершением войны в Украине вместо испытаний ядерных ракет, и назвал его рассказ об испытаниях «неуместным». «Он должен был положить конец войне. Война, которая должна была занять одну неделю, уже идет четвертый год», — заявил американский президент.

О том, что Трамп распорядился разместить атомные подводные лодки вблизи России, стало известно в начале августа. Тогда президент США заявил, что отдал соответствующий приказ в ответ на «крайне провокационные заявления» зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Незадолго до этого между Трампом и Медведевым начался заочный конфликт в соцсетях из-за возможный поставок Россией ядерного оружия Ирану. Также Медведев написал про «мертвую руку», вероятно, намекая на разработанную во время Холодной войны автоматизированную систему управления ответным ядерным ударом «Периметр». Позже Трамп сообщил, что подлодки прибыли в место назначения.

26 октября Путин во время совещания с участием главы Генштаба Валерия Герасимова заслушал его доклад об испытаниях «Буревестника». По словам Герасимова, ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела примерно 14 тысяч километров.