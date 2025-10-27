EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп пригрозил России атомной подлодкой в ответ на испытания «Буревестника»

2 минуты чтения 13:20

Президент США Дональд Трамп отреагировал на недавние испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, о которых накануне рассказал Владимир Путин. В своем комментарии Трамп напомнил об американской атомной подводной лодке у берегов России, передает CNN.

«[Россия] знает, что у нас есть атомная подлодка, самая большая в мире, прямо около ее берегов. Я имею в виду, что ей не надо преодолевать восемь тысяч миль. Они не играют в игры с нами, мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты», — заявил Трамп на борту Air Force One во время своего турне по Азии.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
Общество9 минут чтения

Он добавил, что Путину следует заняться завершением войны в Украине вместо испытаний ядерных ракет, и назвал его рассказ об испытаниях «неуместным». «Он должен был положить конец войне. Война, которая должна была занять одну неделю, уже идет четвертый год», — заявил американский президент.

О том, что Трамп распорядился разместить атомные подводные лодки вблизи России, стало известно в начале августа. Тогда президент США заявил, что отдал соответствующий приказ в ответ на «крайне провокационные заявления» зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Тайна фермера
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
Криминал12 минут чтения

Незадолго до этого между Трампом и Медведевым начался заочный конфликт в соцсетях из-за возможный поставок Россией ядерного оружия Ирану. Также Медведев написал про «мертвую руку», вероятно, намекая на разработанную во время Холодной войны автоматизированную систему управления ответным ядерным ударом «Периметр». Позже Трамп сообщил, что подлодки прибыли в место назначения.

26 октября Путин во время совещания с участием главы Генштаба Валерия Герасимова заслушал его доклад об испытаниях «Буревестника». По словам Герасимова, ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела примерно 14 тысяч километров. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01 25 октября
«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01 24 октября
«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01 23 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram