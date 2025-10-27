EN
Экономика

Попавшая под санкции российская компания объявила о продаже активов за границей

2 минуты чтения 21:44 | Обновлено: 22:01

Попавшая под новые санкции США нефтяная компания «Лукойл» объявила о продаже своих зарубежных активов менее чем через неделю после введения ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст пресс-релиза.

«Лукойл» заявил, что начинает рассматривать прием заявок от потенциальных покупателей «в связи с введением рядом государств ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий».

ТАСС отмечает, что реализация активов «Лукойла» будет происходить в соответствии с условиями специальной лицензии, которую Минфин США выдал на сворачивание зарубежной деятельности, она будет действовать до 21 ноября. Также американские власти разрешили до этого времени рассчитаться с компанией по долгам и иным обязательствам.

При этом «Лукойл» собирается попросить продлить действие лицензии, если не успеет уложиться в этот срок. Это необходимо для «обеспечения бесперебойной работы <…> международных активов».

Ранее СМИ сообщили о планах властей нескольких европейских государств, которые собирались обязать «Лукойл» продать свои активы. Например, государственный секретарь министерства энергетики Румынии Кристиан Бушой заявил, что компания «будет обязана» продать долю в одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны Petrotel-Lukoil, расположенном в городе Плоешти.

Об аналогичной мере размышляли и власти Нидерландов, отмечали журналисты. В этой стране «Лукойлу» принадлежит пакет в 45% акций НПЗ Zeeland, расположенного в портовой зоне Флиссинген-Ост.

США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти» 22 октября, ограничения также будут распространяться на все организации, в которых эти компании владеют не менее 50% акций. Позже вывести из-под санкций одну из «дочек» «Роснефти» захотела Германия — канцлер страны Фридрих Мерц заявил, что собирается обсудить освобождение Rosneft Deutschland от ограничений. Компания находится под внешним управлением с 2022 года, но формально все еще принадлежит «Роснефти».

