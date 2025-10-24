EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Германия захотела вывести бизнес «Роснефти» в стране из-под санкций

2 минуты чтения 09:02

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает на исключение немецкого подразделения «Роснефти» из-под санкций США, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова политика.

Мерц говорил о компании Rosneft Deutschland, которая находится под внешним управлением Федерального сетевого агентства ФРГ с осени 2022 года. Компании принадлежат доли в трех нефтеперерабатывающих заводах на территории страны.

«Он не человек, он зверь!»
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
Общество13 минут чтения

Deutsche Welle отмечает, что на долю немецкой «дочки» «Роснефти» приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии, что делает компанию одной из крупнейших в стране по этому профилю. Bloomberg отмечает, что власти ФРГ не национализировали активы «Роснефти» — это создает риск прекращения сотрудничества трейдеров и банков с немецким отделением даже при сохранении текущей модели управления.

При этом Мерц заявил, что не знает точно, нужно ли Rosneft Deutschland получать специальное освобождение от санкций. Канцлер напомнил, что ограничения вводятся в адрес организаций, в которых «Роснефть» владеет минимум 50% акций. Одновременно Мерц пообещал «обсудить» продолжение работы компании с американской стороной и заявил, что уверен в будущем согласии США на освобождение ее из-под санкционного режима.

«По-моему, живым закопали»
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
Криминал17 минут чтения

Reuters отмечает, что Rosneft Deutschland является ключевым поставщиком, направляющим и перерабатывающим нефть для заправок и некоторых аэропортов на территории Германии. Власти ФРГ считают, что компании следует предоставить исключение, поскольку ее активы полностью отделены от основного бизнеса «Роснефти» и управляются правительством Германии.

Ранее бывший помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам в администрации Джо Байдена Амос Хохштейн заявил, что решение Трампа о введении санкций способно спровоцировать рост мировых цен на нефть. Потенциально это может привести к тому, что потери России от ограничений будут компенсированы возросшей прибылью от продажи энергоресурсов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01
«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01 23 октября
Главная загадка успеха Wildberries
Экономика
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен