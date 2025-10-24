Германия захотела вывести бизнес «Роснефти» в стране из-под санкций

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает на исключение немецкого подразделения «Роснефти» из-под санкций США, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова политика.

Мерц говорил о компании Rosneft Deutschland, которая находится под внешним управлением Федерального сетевого агентства ФРГ с осени 2022 года. Компании принадлежат доли в трех нефтеперерабатывающих заводах на территории страны.

Deutsche Welle отмечает, что на долю немецкой «дочки» «Роснефти» приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии, что делает компанию одной из крупнейших в стране по этому профилю. Bloomberg отмечает, что власти ФРГ не национализировали активы «Роснефти» — это создает риск прекращения сотрудничества трейдеров и банков с немецким отделением даже при сохранении текущей модели управления.

При этом Мерц заявил, что не знает точно, нужно ли Rosneft Deutschland получать специальное освобождение от санкций. Канцлер напомнил, что ограничения вводятся в адрес организаций, в которых «Роснефть» владеет минимум 50% акций. Одновременно Мерц пообещал «обсудить» продолжение работы компании с американской стороной и заявил, что уверен в будущем согласии США на освобождение ее из-под санкционного режима.

Reuters отмечает, что Rosneft Deutschland является ключевым поставщиком, направляющим и перерабатывающим нефть для заправок и некоторых аэропортов на территории Германии. Власти ФРГ считают, что компании следует предоставить исключение, поскольку ее активы полностью отделены от основного бизнеса «Роснефти» и управляются правительством Германии.

Ранее бывший помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам в администрации Джо Байдена Амос Хохштейн заявил, что решение Трампа о введении санкций способно спровоцировать рост мировых цен на нефть. Потенциально это может привести к тому, что потери России от ограничений будут компенсированы возросшей прибылью от продажи энергоресурсов.