Мир

СМИ: Россию заподозрили в шпионаже с помощью затонувшего 30 лет назад парома

2 минуты чтения 11:12

Россия использует обломки затонувшего в 1994 году парома «Эстония» для шпионажа в Балтийском море. Об этом говорится в расследовании телерадиокомпании WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung.

В материале сказано, что крушение парома стало крупнейшей судоходной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны. «Эстония» затонула за один час во время сильного шторма, в результате чего погибли 852 человека, а выжить удалось 137 людям.

Обломки парома находятся на глубине 80 метров в 50 километрах от финского острова Утё. В 1995 году Швеция, Эстония и Финляндия заключили соглашение, которое запрещает водолазные работы в месте крушения. В то же время сотрудники Главного управления глубоководных исследований российского Министерства обороны (ГУГИ) в последние несколько лет могли установить там техническое оборудование, позволяющее роботам и дронам перемещаться под водой с высокой точностью. Об этом, как утверждается, знают несколько стран НАТО.

Анонимные источники расследователей в западных странах рассказали, что российские военные неоднократно проводили учения по водолазным, спасательным и подводным операциям вокруг затонувшей «Эстонии». Россия также могла установить там датчики для наблюдения за движением кораблей и подводных лодок или для записи шумов от винтов кораблей и других признаков присутствия военных судов и подводных лодок НАТО.

Несколько неназванных военных представителей также назвали область, где затонул паром, «идеальным местом» для шпионажа, поскольку там проходит множество судов. В материале утверждается, что Финляндия имеет «полное представление о деятельности российской разведки на территории своей страны», однако погранслужба отказалась комментировать информацию об использовании «Эстонии». Россия также не ответила на просьбу о комментариях.

В расследовании также сказано, что Россия установила подводные датчики и в других местах в Балтийском море. Так, в начале прошлого года Литва заявила о найденном гидроакустическом сонаре российского типа. Подобные находки ранее сделали в водах Великобритании, Ирландии и Латвии. Эксперты по безопасности добавили, что такие датчики могли найти недалеко от Германии. Официального подтверждения этой информации не было.

