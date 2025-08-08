СМИ спрогнозировали испытание ядерной ракеты Россией в ближайшие дни

Российские военные закрыли воздушное пространство над западной частью архипелага Новая Земля на период с 7 по 12 августа, вероятно, для испытания межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Об этом сообщает The Barents Observer.

По данным издания, подготовка к испытаниям на полигоне Паньково идет уже несколько недель. The Barents Observer пишет, что сейчас у берегов Новой земли находятся четыре судна, которые могли доставить туда необходимые для испытаний грузы.

Так, суда «Бухов», «Петроградский» и «Тавр» вышли из порта в Архангельске и встали на якорь в заливе недалеко от района испытаний. Еще одно судно, «РЗК Константа», вышло из дельты реки Двина 10 июля и взяло курс на север. Пунктом его назначения было указано Баренцево море без уточнения порта. Сейчас эти суда направились к заливам Маточкин шар и Мурман для наблюдений.

Кроме того, по данным The Barents Observer, российские авиационные регулирующие органы выпустили предупреждение НОТАМ для территории около 40 тысяч квадратных километров. В таких предупреждениях обычно содержится информация об изменениях условий полета, которые могут повлиять на их безопасность. О чем именно в НОТАМ идет речь, издание не уточняет, однако пишет, что предупреждение будет действовать до вечера 12 августа.

Также сообщается о том, что на аэродроме Рогачево на острове Южный в архипелаге находятся два самолета «Росатома». The Barents Observer отмечает, что на этой неделе самолет WC-135R Constant Phoenix ВВС США, предназначенный для поиска ядерного оружия и часто называемый «ядерным анализатором», пролетел над Баренцевым морем. Это воздушное судно занимается сбором проб из атмосферы для обнаружения изотопов.

Издание отмечает, что многие эксперты и общественность обеспокоены радиоактивными выбросами в атмосферу и морскую среду во время испытаний. Так, в прошлом году Служба разведки Норвегии (NIS) заявила, что испытания на Новой Земле «сопряжены с риском аварий и локальных радиоактивных выбросов», и добавила, что Россия продолжит эти испытания.

Испытания ракеты «Буревестник» проводят в архипелаге как минимум с 2017 года, причем за последние три года полигон был существенно расширили, а объем работ на нем увеличился. В 2019 году ракета, вероятно, взорвалась в результате неудачного испытания. Из-за этого в Северодвинске зафиксировали всплеск уровня радиации, превышающий норму в 20 раз. Несколько экспертов «Росатома», находившихся на месте, скончались от лучевой болезни вскоре после взрыва.