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Путин заявил об успешных испытаниях ракеты с ядерным двигателем. Два дня назад в Кремле это отрицали

18:37 • 05.10.2023

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», сообщил, что Россия провела последние успешные испытания крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник». 

«Мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание “Буревестника” — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия фактически закончила работы над «Сарматом», но надо закончить бюрократические процедуры. «Сделаем это в ближайшее время», — пообещал Путин. Он также сказал, что «ни одному человеку в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России».

2 октября о том, что Россия готовится провести или уже провела испытания «Буревестника», ссылаясь на свежие спутниковые снимки, писала американская газета The New York Times. 

На следующий день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это не так. «Я не знаю, с чего это взяли журналисты The New York Times», — сказал он, добавив, что авторам американского издания нужно «более детально» изучать спутниковые снимки.

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