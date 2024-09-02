Исследователи нашли место размещения российской ядерной ракеты

Несколько американских исследователей заявили, что они определили вероятное место размещения в России крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным боезарядом. Об этом сообщает Reuters.

Исследователи изучили снимки, сделанные 26 июля компанией Planet Labs, занимающейся коммерческой спутниковой связью, и обнаружили строящиеся объекты рядом с хранилищем ядерных боеголовок в районе военного городка Вологда-20. Городок расположен почти в 500 километрах от Москвы в Вологодской области.

Деккер Эвелет, аналитик исследовательской организации CNA, утверждает, что на снимках видны девять стартовых площадок, которые расположены тремя группами. Каждая из них окружена высокими насыпями. Такое расположение, по словам Эвелета, должно защитить их от атак и предотвратить случайный взрыв на одной из площадок из-за из-за детонации ракет на других.

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Эвелет отметил, что насыпи соединены дорогами, вдоль которых находятся здания для обслуживания ракет и их компонентов, а также комплекс из пяти бункеров для хранения ядерных боеголовок.

Как пишет Reuters, российское Минобороны и посольство в Вашингтоне не отреагировали на просьбу прокомментировать выводы исследователей, а также стратегическую ценность «Буревестника», результаты его испытаний и риски, которые представляет ракета.

Другой исследователь, Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери, считает, что обнаруженное место размещения ракет свидетельствует о том, что Россия продолжает их развертывание после серии испытаний.

В свою очередь Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых согласился с выводами Эвелета, однако отметил, что он не может дать однозначную оценку снимков, поскольку, по его словам, Москва обычно не размещает ракетные пусковые установки рядом с хранилищами ядерных боеголовок.

Льюис и Эвелет добавили, что хранение ядерных ракет в бункерах позволит российским военным быстро подготовить их к запуску.

Путин представил «Буревестник» в 2018 году. Тогда он заявил, что эта ракета является «непобедимой», а радиус ее действия практически неограничен. По его словам, она способна обойти противоракетную оборону США. Однако, как пишет Reuters, многие эксперты скептически отнеслись к этим заявлениям.

По данным американского аналитического центра Nuclear Threat Initiative (NTI), с 2016 года было проведено не менее 13 испытаний «Буревестника», из которых только два завершились частичным успехом.

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