Путин мог отложить испытания ракеты с неограниченной дальностью ради переговоров с Трампом

2 минуты чтения 10:25

Россия, похоже, готовится к испытанию межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой, несмотря на ожидающийся саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских исследователей и западный источник в сфере безопасности.

Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее (штат Калифорния) и Декер Эвелит из аналитической организации CNA (штат Вирджиния) независимо друг от друга проанализировали спутниковые снимки полигона Паньково на архипелаге Новая Земля, сделанные коммерческой компанией Planet Labs. Фотографии, по их словам, свидетельствуют о масштабной активности на объекте. Речь идет об увеличении количества персонала и техники, а также присутствии кораблей и самолетов, ранее задействованных в испытаниях ракеты 9М730 «Буревестник» (по классификации НАТО — SSC-X-9 Skyfall).

Источник в западных спецслужбах подтвердил, что Россия готовится к испытанию «Буревестника». 

«Мы наблюдаем активность на полигоне, а именно поступление грузов для обеспечения операций и перемещения в том месте, где запускают ракету», — рассказал Льюис. По его оценке, запуск может состояться уже на этой неделе, что может потенциально «затмить» саммит Путина и Трампа на Аляске.

Льюис, Эвелит и два других эксперта по контролю над вооружениями полагают, что значение разработки «Буревестника» для Москвы возросло после того, как в январе Трамп объявил о создании американского противоракетного щита «Золотой купол» (Golden Dome).

По словам исследователей, испытание ракеты было запланировано задолго до объявления о личной встрече Путина и Трампа. Однако, по их мнению, Путин, зная, что за подготовкой следят американские разведывательные спутники, мог приостановить запуск «Буревестника», чтобы продемонстрировать готовность к завершению войны в Украине и возобновлению переговоров с США по контролю над вооружениями.

Последний действующий договор между США и Россией СНВ-III (New START), ограничивающий стратегические ядерные арсеналы, истекает 5 февраля. «Иногда график можно сдвинуть вперед или назад по политическим причинам», — отметил бывший исполняющий обязанности замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Том Кантримен.

По данным правозащитной организации Nuclear Threat Initiative, «Буревестник» имеет неудачную историю испытаний: из 13 известных запусков лишь два считаются частично успешными.

