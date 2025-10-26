EN
Криминал

СМИ: россиянин убил жену и снял с нее кожу из-за отказа готовить суп

2 минуты чтения 12:34

Жителя города Березовский в Свердловской области заподозрили в убийстве своей жены и попытке ее расчленить. Об этом сообщают 66.ру и Ura.ru со ссылкой на анонимные источники в силовых структурах.

По их данным, 50-летний мужчина, чье имя не называется, после убийства снял кожу с верхней части тела супруги. Спустя почти неделю он пришел в полицию и сознался в совершении преступления.

«По предварительным данным, женщина отказалась резать курицу на суп, мужа это взбесило, и он убил ее. Через пять дней после убийства мужчина сдался полиции», — рассказал источник Ura.ru.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

Как пишет издание, это произошло 17 октября. Тело женщины нашли в сарае. При этом официальных комментариев от Следственного комитета и прокуратуры пока не было. 66.ру сообщает о возбуждении уголовного дела, но не уточняет, по какой статье. Теперь мужчине должны избрать меру пресечения.

В начале октября стало известно, что Следственный комитет Ульяновска предъявил местному жителю обвинение в убийстве своей жены и двух дочерей. Их тела обнаружила мать обвиняемого, которая пришла навестить своих внуков. Мужчина попытался инсценировать разбойное нападение на квартиру и нанес себе резаные раны. По данным СМИ, причиной убийства стали ссоры из-за кредитов. В ходе допроса обвиняемый заявил, что хотел избавить свою семью от долгов.

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
Экономика13 минут чтения

Кроме того, в конце сентября жителя Краснодарского края заподозрили в убийстве своей дочери с ДЦП. По данным СМИ, он мог утопить ее в реке. При этом сам мужчина заявил о пропаже ребенка. Отмечается, что девочка не могла передвигаться самостоятельно и нуждалась в помощи медиков.

