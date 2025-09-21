СМИ: мужчину заподозрили в убийстве своей дочери с ДЦП

Жителя станицы Архангельская в Краснодарском крае заподозрили в том, что он убил свою трехлетнюю дочь с ДЦП Любовь Гарипову в реке. Об этом сообщают телеграм-канал Kub Mash, РЕН ТВ и «Комсомольская правда» со ссылкой на анонимные источники. При этом официальных комментариев от правоохранителей по поводу этой версии пока не было.

По данным СМИ, девочка пропала 19 августа около семи часов вечера. В объявлении о ее поиске говорится, что у девочки русые волосы, карие глаза и рост около 60–70 сантиметров. В нем отмечается, что ребенок был без обуви, не мог передвигаться самостоятельно и нуждался в медицинской помощи.

Тайна свидетельницы Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть Криминал 8 минут чтения

Полицейским о пропаже девочки сообщила ее мать. Сейчас ребенка ищут правоохранители и волонтеры поискового отряда «Юг». В поисках участвуют более 150 человек. По данным СМИ, последний раз девочку видели в городе Кропоткин вместе с отцом, который увез ее из дома в коляске.

«Говорят, что отца нашли на следующий день. Он сказал, что якобы Любу украли. Но кому нужен больной ребенок?» — рассказали местные жители. По их словам, мужчина оставил дочь на улице Ростовская и там ее потерял. «Странно все это. В полицию обратилась мама, они уехали без нее», — добавили местные жители.

Четыре страны борются за скалу посреди океана Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна? Мир 12 минут чтения

В то же время Kub Mash и РЕН ТВ пишут, что отца девочки уже вызывали на допрос, где тот сначала уверял, что поехал в Кропоткин к гадалке, а затем признался, что ударил дочь по голове и сбросил ее тело в реку Кубань. Телеграм-канал утверждает, что мужчину зовут Александр, ему 50 лет. Официального подтверждения этой информации пока не было. В местной полиции подтвердили только проведения розыскных мероприятий.