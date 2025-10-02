EN
EN
Криминал

СМИ: мужчина убил жену и двух дочерей из-за кредитов

2 минуты чтения 15:05

Следственный комитет в Ульяновске предъявил обвинение 27-летнему жителю в убийстве жены и двух дочерей. РИА «Новости» со ссылкой на источники пишет, что причиной тройного убийства были ссоры из-за кредитов.

По данным Следственного комитета, тела 27-летней женщины и двух малолетних детей с признаками насильственной смерти обнаружила мать обвиняемого в убийстве. Отмечается, что 1 октября бабушка пришла к ним в дом, чтобы навестить своих внуков. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц» (ч.2 ст.105 УК). Она предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

Позже в СК сообщили о задержании подозреваемого в убийстве. Сообщается, что после совершения преступления мужчина «нанес себе резаные раны предплечий». 

«Установлено, что изначально фигурант после убийства супруги и детей пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру, однако тщательно проведенным осмотром места происшествия и допросами свидетелей по делу было доказано отсутствие посторонних лиц в момент убийства», — говорится в пресс-релизе регионального управления СК. 

Во время допроса обвиняемый признал свою вину. «Ссоры из-за кредитов — основная версия. Данных, что он был пьяный, нет», — рассказал РИА «Новости» неназванный источник в силовых структурах.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza в свою очередь пишет, что обвиняемый по имени Ильмир Максимов убил жену Елизавету и дочерей четырех и пяти лет из-за своих долгов в полмиллиона рублей. Сообщается, мужчина страдает от лудомании — патологического влечения к азартным играм. В ходе допроса он заявил, что хотел избавить семью от проблем с его долгами.

В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
Криминал10 минут чтения

По данным телеграм-канала, Максимов, который работал в компании по установке пластиковых окон, часто проигрывал деньги в онлайн-казино. Еженедельно, как отмечается, он брал в долг и проигрывал до 50 тысяч рублей. Чтобы помочь супругу, убитая брала кредиты, которые была не в состоянии выплачивать —  разным банкам она должна больше 130 тысяч рублей, пишет Baza.

