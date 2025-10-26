EN
Врач назвала возраст начала старения

2 минуты чтения 14:48

Доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Института клинической медицины имени Склифосовского в Сеченовском университете Светлана Рыкова рассказала РИА «Новости», что человек начинает стареть в 25 лет.

«С одной стороны, современная наука знает о возможности дожить до 120 лет, а с другой — процессы старения на клеточном уровне запускаются уже около 25 лет. Именно с этого возраста начинают закладываться основы тех хронических неинфекционных заболеваний, которые проявляются после 40 лет», — заявила Рыкова. По ее словам, к таким заболеваниям относятся в частности проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет и ожирение.

Рыкова добавила, что на развитие этих болезней влияют внешняя среда и привычки человека. К ним относятся, например, уровень физической активности, рацион питания, баланс между работой и отдыхом, количество и качество сна.

Рыкова имеет квалификацию врача и кандидатскую степень в области медицинских наук. В Сеченовском университете она преподает клиническую фармакогенетику и фармакология, а также надлежащую клиническую практику.

Ранее британские ученые связали ночные кошмары с преждевременным старением. По их данным, у тех, кому снятся кошмары хотя бы раз в неделю, вероятность умереть до достижения 70 лет повышается в три раза. Также исследователи из Имперского колледжа Лондона связали ускоренные темпы старения с недостатком денег в семье.

Кроме того, международная группа ученых пришла к выводу, что старение мозга начинается примерно в возрасте 44 лет. По их данным, когнитивные изменения ускоряются в 67 лет, а к 90 годам они становятся необратимыми. При этом другие исследователи выяснили, что замедлить старение мозга может зеленая средиземноморская диета с высоким содержанием растительных компонентов.

