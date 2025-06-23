Частые ночные кошмары связали с преждевременным старением и риском ранней смерти

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что у людей, которые видят ночные кошмары как минимум раз в неделю, вероятность умереть до 70 лет в три раза выше, чем у тех, кто сталкивается с такими снами редко или не сталкивается вовсе. Об этом сообщает The Independent.

Как пишет издание, исследование показало, что ночные кошмары являются «более сильным предвестником преждевременной смерти», чем курение, ожирение, неправильное питание и низкая физическая активность. Ученые отметили, что результаты их работы стоит рассматривать как «проблему общественного здравоохранения», но в то же время подчеркнули, что люди могут уменьшить количество кошмаров, управляя стрессом.

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В ходе исследования ученые проанализировали данные 2429 детей в возрасте от восьми до 10 лет и более 180 тысяч взрослых в возрасте от 26 до 86 лет за период в 19 лет. Результаты показали, что ночные кошмары нарушают как качество, так и продолжительность сна, что ухудшает способность организма к восстановлению и регенерации клеток в течение ночи.

Совокупное воздействие хронического стресса и нарушенного сна, вероятно, способствует ускоренному старению клеток и организма, сделали вывод исследователи.

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«Наш спящий мозг не может отличить сон от реальности. Именно поэтому кошмары часто будят нас в поту, с учащенным дыханием и колотящимся сердцем — потому что срабатывает реакция «бей или беги». Эта стрессовая реакция может быть даже более интенсивной, чем все, что мы испытываем во время бодрствования», — рассказал доктор Отайку.

По его словам, ночные кошмары приводят к длительному повышению уровня кортизола — гормона стресса, который связан со старением клеток. Отайку добавил, что на долю тех, кому часто снились кошмары и у кого наблюдалось ускоренное старение, пришлось около 40% тех, кто имел повышенный риск ранней смерти.

Ученый назвал работу первым исследованием, которое показало, что ночные кошмары могут предсказывать более быстрое биологическое старение и раннюю смерть, даже с учетом других проблем со здоровьем.