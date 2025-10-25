EN
Криминал

Собаки загрызли насмерть 10-летнего ребенка

2 минуты чтения 14:46

В Березовском районе Красноярского края возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летнего ребенка из-за нападения собак. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета.

В сообщении сказано, что 25 октября мальчика, чье имя не называется, нашли без признаков жизни около СНТ «Теремок». На его теле были раны от укусов в области головы и других частей тела. Следователи считают, что ребенок вышел из дома около восьми часов утра и пошел к знакомому пастуху, чтобы помочь ему с выпасом скота.

Мальчик пошел через поле, но до нужного места так и не добрался. Позже его обнаружили проезжавшие мимо на машинах люди. Ura.ru пишет, что ребенок жил в благополучной семье и не состоял в органах системы профилактики. По данным издания, местные жители несколько раз жаловались на стаи собак, в то время как власти региона сообщили об отлове более чем тысячи бездомных животных с начала этого года.

В прокуратуре Красноярского края сообщили о начале проверки из-за гибели ребенка. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей за собой смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК). В ходе расследования следователи пообещали проверить действия местных властей и тех, кто является ответственным за отлов бездомных животных.

Весной этого года сообщалось, что в Томской области домашняя такса загрызла девочку 2025 года рождения, которая в этот момент спала в своей кроватке. Тело младенца без признаков жизни обнаружила ее мать. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

