СМИ: спецпредставитель Путина прилетел в США

Спецпредставитель Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прилетел в США для переговоров с представителями администрации Дональда Трампа. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По их словам, Дмитриев, который также возглавляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), хочет «продолжить обсуждение отношений между США и Россией», которые в последние дни заметно обострились.

Отмечается, что в Вашингтоне недовольны отказом Кремля прекратить войну в Украине. Кроме того, 23 октября американский президент отменил личную встречу с Владимиром Путиным, о которой они договорились неделю назад. «Мне это показалось неправильным, я не чувствовал, что мы придем к нужной цели», — заявил тогда Трамп.

Главная загадка успеха Wildberries Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле? Экономика 35 минут чтения

За день до этого ​​Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Комментируя санкции США, Путин заявил, что они никак не повлияют на российскую экономику. По его словам, это просто попытка оказать давление на Москву. «Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением», — заявил он 23 октября.

Однако источники Bloomberg сообщают, что американские санкции против «Роснефти» и «Лукойла» уже начали оказывать негативное влияние на экономику России. Так, близкий к Кремлю собеседник журналистов рассказал, что в Москве ожидают существенных потерь для государственного бюджета и пытаются придумать способ ограничить их. Российские власти надеются, что успеют это сделать за время действия переходного периода, который Белый дом выделил для завершения операций и прекращения сотрудничества с попавшими под ограничение компаниями, добавил источник.

30 лет лжи Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях Криминал 12 минут чтения

Кирилл Дмитриев — давний сторонник укрепления экономического сотрудничества между Россией и США. Недавно он предложил построить «тоннель Трамп — Путин», который соединил бы Аляску и российский Дальний Восток.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Министерство финансов США внесло Дмитриева в санкционный список, обозначив его как «близкий соратник Путина». Однако, по словам источника CNN, позже правительство США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы Госдепартамент смог выдать ему визу.

В апреле Дмитриев стал первым российским чиновником, посетившим Вашингтон с момента начала полномасштабного вторжения. Тогда его визит назвали важным шагом в процессе потепления отношений между Кремлем и Белым домом.