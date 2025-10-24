EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: спецпредставитель Путина прилетел в США

2 минуты чтения 15:05 | Обновлено: 16:17

Спецпредставитель Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прилетел в США для переговоров с представителями администрации Дональда Трампа. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По их словам, Дмитриев, который также возглавляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), хочет «продолжить обсуждение отношений между США и Россией», которые в последние дни заметно обострились.

Отмечается, что в Вашингтоне недовольны отказом Кремля прекратить войну в Украине. Кроме того, 23 октября американский президент отменил личную встречу с Владимиром Путиным, о которой они договорились неделю назад. «Мне это показалось неправильным, я не чувствовал, что мы придем к нужной цели», — заявил тогда Трамп.

Главная загадка успеха Wildberries
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

За день до этого ​​Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Комментируя санкции США, Путин заявил, что они никак не повлияют на российскую экономику. По его словам, это просто попытка оказать давление на Москву. «Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением», — заявил он 23 октября.

Однако источники Bloomberg сообщают, что американские санкции против «Роснефти» и «Лукойла» уже начали оказывать негативное влияние на экономику России. Так, близкий к Кремлю собеседник журналистов рассказал, что в Москве ожидают существенных потерь для государственного бюджета и пытаются придумать способ ограничить их. Российские власти надеются, что успеют это сделать за время действия переходного периода, который Белый дом выделил для завершения операций и прекращения сотрудничества с попавшими под ограничение компаниями, добавил источник.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

Кирилл Дмитриев — давний сторонник укрепления экономического сотрудничества между Россией и США. Недавно он предложил построить «тоннель Трамп — Путин», который соединил бы Аляску и российский Дальний Восток.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Министерство финансов США внесло Дмитриева в санкционный список, обозначив его как «близкий соратник Путина». Однако, по словам источника CNN, позже правительство США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы Госдепартамент смог выдать ему визу.

В апреле Дмитриев стал первым российским чиновником, посетившим Вашингтон с момента начала полномасштабного вторжения. Тогда его визит назвали важным шагом в процессе потепления отношений между Кремлем и Белым домом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01
«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01 23 октября
Главная загадка успеха Wildberries
Экономика
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен