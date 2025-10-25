Мужчина взорвал гранату во время ссоры с женой

В Элисте мужчина устроил в одной из квартир жилого дома, сообщила ТАСС пресс-служба городской администрации. «Известия» со ссылкой на тот же источник пишут, что взрыв гранаты произошел во время бытовой ссоры.

По данным близкого к силовикам телеграм-канала Shot, прогремел около 19 часов в 9-этажном доме в 7-м микрорайоне столицы Калмыкии. После этого были эвакуированы 60 жильцов одного из подъездов. Предположительно, была взорвана осколочная граната.

В результате взрыва пострадала 40-летняя женщина, она получила ушибы и ссадины от осколков стекла, пишет ТАСС. «Известия» уточняют, что она была госпитализирована, однако вскоре ее выписали из больницы. Shot при этом сообщает о двух пострадавших.

По данным «Известий», мужчина не пострадал, а после взрыва ушел из квартиры. Администрация Элисты сообщила, что его задержали силовики.

После взрыва подъезд был эвакуирован, на месте происшествия работали саперы и кинологи. Сейчас жильцам уже разрешили вернуться в свои квартиры.

В июле один человек погиб и четверо пострадали при взрыве в рязанском баре. Источники ТАСС сообщили, что это произошло из-за неосторожного обращения с боевой гранатой. По данным Shot, гранату принес 18-летний мужчина принял гранату за муляж и хотел показать ее друзьям, при взрыве ему оторвало руку.

В Подмосковье весной двое мужчин погибли от взрыва гранаты в многоэтажке. По данным региональной прокуратуры и источника ТАСС, они выпивали в компании из четырех человек, а потом один из них решил «продемонстрировать боевую гранату» на лестничной клетке. Боеприпас принадлежал 46-летнему участнику вторжения в Украину, писали «112» и Baza.