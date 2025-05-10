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Криминал

СМИ: участник войны и его знакомый погибли при взрыве гранаты в подъезде

2 минуты чтения 13:23

В ночь с 9 на 10 мая в городе Лосино-Петровский Московской области двое мужчин погибли от взрыва гранаты в подъезде многоквартирного дома на улице Проезд Горького. По данным региональной прокуратуры, четверо местных жителей вместе выпивали, а потом один из них «решил продемонстрировать боевую гранату» своему знакомому.

От взрыва гранаты также пострадала одна женщина, она находится в больнице, сообщил источник ТАСС в оперативных службах. По словам источника, мужчины взяли гранату и вышли на лестничную клетку, при этом все участники семейного застолья «были пьяны».

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По данным связанных с силовиками телеграм-каналов «112» и Baza, граната принадлежала участнику вторжения в Украину — 46-летнему Сергею К. В компании с женой и другой семейной парой мужчина праздновал День Победы. Когда 40-летняя Светлана и 32-летняя Инна ушли в магазин за сигаретами, Сергей и его тезка взяли гранату и вышли в подъезд. Взрыв произошел, когда женщины вернулись в подъезд. У Светланы случился разрыв барабанной перепонки и сотрясение мозга.

Baza сообщает, что второго погибшего звали Сергей П. и ему было 34 года, а по данным «112», ему было 24 года.

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Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» (часть 3 статьи 109 УК РФ) и «незаконные приобретение и хранение взрывных устройств» (статья 222.1 УК РФ).

В августе прошлого года издание Е1.ру сообщило, что в Екатеринбурге участник войны ворвался в салон красоты, угрожая одной из сотрудниц страйкбольной гранатой.

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