Имитирующий жизнь на Марсе лагерь для туристов решили построить в пустыне Монголии

В монгольской пустыне Гоби строят лагерь для туристов, в котором они смогут почувствовать себя первопроходцами, колонизирующими Марс. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на представителей неправительственной организации MARS-V, разрабатывающей одноименный проект.

Место для расположения лагеря в сердце пустыни Гоби в 7-8 часах езды на автомобиле от столицы страны города Улан-Батор выбрано не случайно. Дело в том, что оно максимально подходит для имитации суровых погодных условий Красной планеты. Гоби представляет собой бесплодную засушливую равнину, где температура может колебаться от минус 40 градусов по Цельсию до плюс 45 градусов. При этом почва в пустыне, благодаря содержащемуся в ней оксиду железа, имеет красноватый оттенок, что также делает местные пейзажи схожими с марсианскими.

Сочетание изоляции, высоты и температуры делает это место весьма ценным с научной точки зрения учебным и испытательным полигоном, способным испытать на прочность не только оборудование, но и людей, отмечает CNN.

Пустыня Гоби. Фото: MARS-V

Однако, если раньше в подобных симуляциях могли принять участие только специалисты и добровольцы, то теперь почувствовать себя колонизатором Марса смогут обычные туристы.

«Ваша цель — выжить в очень, очень изолированной среде. Нужно настроиться на симуляцию, словно вы на другой планете: нужно понимать, что если не будешь следовать протоколу, то умрешь», — рассказал генеральный директор MARS-V Энхтувшин Дойодхуу.

По его словам, каждому желающему принять участие в симуляции выживания на Красной планете сначала придется пройти тесты на физическую, психологическую и умственную совместимость, а затем полноценные трехмесячные курсы подготовки астронавтов.

Прошедшие предварительную подготовку участники прибудут в Улан-Батор, где их будут ждать три дня интенсивных занятий с будущими товарищами по симуляции, а затем многочасовая поездка в сам лагерь.

Как обещает Дойодхуу, участники уже на этом этапе будут впечатлены. «Это сюрреалистично. Это ощущение необъятности, бесконечного пустого пространства — Гоби действительно вызывает ощущение, подобное тому, что было в “Безумном Максе”. Если задуматься, это прекрасно, но для некоторых может быть ошеломляющим», — говорит он.

Концептуальный рендер лагеря в пустыне. Фото: MARS-V

Следующий месяц участники симуляции будут жить в лагере состоящем из взаимосвязанных модульных помещений, в которых, кроме спален, расположены лаборатория и теплица. Каждый день «астронавтов» будет строго распланирован — приемы пищи и витаминов, физические упражнения, медитация и получение заданий на день от центра управления миссией.

Одним из вариантов такого задания, по словам Дойодхуу, может стать вылазка на «марсоходе» для геологической разведки и сбора образцов грунта. При этом связь с «Землей» происходит с задержкой, аналогичной той, что возникнет при попытке связаться с поверхности Марса с центром управления на Земле.

Первых «астронавтов» отправят в лагерь в период с октября по по март, когда Гоби накрывает суровая зима. «Минус 27 градусов по Цельсию — это будет теплый день», — предупреждает Дойодхуу, отмечая, что для работы в таких условиях «астронавтам» понадобятся не только скафандры, но и термобелье под ними.

Команда проекта обещает сделать его максимально реалистичным, скрыв всю внешнюю «поддержку» от глаз участников. В то же время организаторы гарантируют полную безопасность.

«По сравнению с арктической экспедицией, здесь все под контролем. Если бы была хоть малейшая вероятность смерти, мы бы остановили симуляцию», — заверил Дойодхуу.

Питаться участники «миссии на Марс» будут «космической» пищей, но с уклоном в национальную монгольскую кухню. Так, в меню обещают сублимированные монгольские блюда, такие как регидрированные пельмени или тушеная баранина, которые имитируют рационы астронавтов, но при этом отражают местную культуру.