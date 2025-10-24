СМИ: новые санкции США уже начали негативно влиять на российскую экономику

Введенные 22 октября санкции США против российских «Роснефти» и «Лукойла» уже начали оказывать влияние на экономику России и действия властей, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники и мнения экспертов.

Близкий к Кремлю собеседник журналистов рассказал, что в Москве ожидают существенных потерь для государственного бюджета и пытаются придумать способ ограничить их за время действия переходного периода, который Белый дом выделил для завершения операций и прекращения сотрудничества с попавшими под ограничение компаниями.

Главная загадка успеха Wildberries Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле? Экономика 35 минут чтения

США разрешили рассчитаться с «Лукойлом» и «Роснефтью» за поставки и выплатить обязательства по долгам и акциями до 21 ноября, но в Москве надеются, что этот срок может быть не окончательным. Власти считают, что Трамп может изменить свою позицию в зависимости от результата российско-американских переговоров. Ранее Владимир Путин утверждал, что санкции не окажут серьезного влияния на экономику России.

Эксперты считают, что санкции как минимум приведут к периоду снижения поставок нефти из России и поставкам по значительным скидкам. Особенно это важно для российской экономики из-за уже имеющегося переизбытка нефти на мировом рынке в этом и следующем годах.

«Он не человек, он зверь!» В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин Общество 13 минут чтения

Анализируя прогнозы по возможному повышению ключевой ставки, журналисты отмечают, что санкции США могут стать одним из аргументов в пользу сохранения ее текущего значения. Сейчас Россия планирует продолжение боевых действий в Украине даже при росте дефицита бюджета и увеличении налогов — это создает дополнительные риски увеличения инфляции.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что даже сокращение экспорта продуктов «Роснефти» и «Лукойла» на 5-10% в сочетании с предоставлением скидок на энергоресурсы приведет к сокращению доходов российского бюджета на полтора миллиарда долларов в месяц.

Попавшие под санкции компании могут также лишиться своих доходов от активов за рубежом — власти Румынии уже заявили о том, что «Лукойл» «будет обязан» продать свои доли в европейских компаниях. Об аналогичных мерах задумались и в Нидерландах.