Песков анонсировал ответ Путина на отмену встречи с Трампом

2 минуты чтения 17:54 | Обновлено: 19:28

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в ближайшее время может прокомментировать ситуацию вокруг отмены переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

«Я надеюсь, что президент найдет возможность прокомментировать», — сказал Песков в интервью телеграм-каналу «Юнашев Live».

При этом он уточнил, что этом может произойти вечером 23 октября. Издание РБК обратило внимание, что в этот же вечер в расписании Белого дома запланировано заявление Трампа.

В ночь на 23 октября американский президент объявил о решении отменить запланированный саммит с Путиным в Будапеште. На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил, что «не чувствовал», что эта встреча приведет к достижению нужной цели. При этом республиканец подчеркнул, что переговоры состоятся в будущем.

Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о личной встрече в столице Венгрии Будапеште по итогам телефонного разговора 16 октября. Американский президент тогда сообщил, что темой переговоров будет завершение войны в Украине. При этом он не привел никаких подробностей и не назвал точную дату. 

После новостей об отмене Трампом ожидаемой встречи российский фондовый рынок резко обвалился. Так, индекс Мосбиржи потерял более 3,5%, а акции СПБ Биржи упали более чем на 7%. Попавшие под санкции Соединенных штатов «Лукойл» и «Роснефть», в свою очередь, потеряли свыше 5,5% и 3,5% соответственно. 

Снижение наблюдалось и у других крупных российских компаний. Акции «Газпрома» упали почти на 2%, обычные акции Сбербанка снизились почти на 0,5%, а привилегированные акции Сбера — почти на 1%. Днем 23 октября акции «Яндекса», «Норникеля» и российского разработчика ПО «Астра» находились в зоне нулевого роста.

Комментируя санкции против «Лукойла» и «Роснефти», Трамп отмечал, что США «долго ждали» перед введением этих мер.

