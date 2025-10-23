Российский фондовый рынок обвалился после отмены встречи Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи потерял более 3,5% на открытии на фоне появления новостей об отмене встречи между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште и введения санкций. Максимальный показатель падения по сравнению с закрытием торгов 22 октября составил 4,02%, на момент публикации разница составляет 3,66%.

Стоимость акций СПБ Биржи с начала дня упала более чем на 7%, попавшие под санкции США «Лукойл» и «Роснефть» потеряли более 5,5% и 3,5% соответственно. Снижаются показатели и других крупных российских компаний.

Так, «Газпром» потерял почти 2%, Сбер (обычные акции) почти 0,5%. Показатель падения по привилегированным акциям Сбера приближается к 1%. В зоне нулевого роста находятся акции «Яндекса», «Норникеля» и разработчика российского ПО «Астра».

«Коммерсантъ» со ссылкой на мнение инвестиционного стратега «ВТБ Мои инвестиции» Станислава Клещева отмечает, что на «Роснефть» и «Лукойл» приходится более 50% добычи нефти в России. Рынок акций испытывает давление после новых санкций США, а инвесторы опасаются снижения показателей экспорта российских энергоносителей.

США объявили о санкциях против этих компаний поздним вечером 22 октября по московскому времени. При этом Минфин США также выдал лицензию на завершение сделок с «Роснефтью», «Лукойлом» и компаниями, в которых они владеют более 50% акций. Она будет действовать до 21 ноября.

Об отмене встречи Трампа и Путина стало известно в этот же день — об этом заявил сам президент США. Трамп сказал, что «не почувствовал», что саммит в Будапеште поможет прийти «к нужной цели». Прокомментировал политик и санкции против «Лукойла» и «Роснефти», отметив, что США «долго ждали» перед введением этих мер.