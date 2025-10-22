EN
Интернет и мемы

Лолита стала жертвой мошенников

2 минуты чтения 12:30 | Обновлено: 13:17

Певица Лолита Милявская стала жертвой телефонных мошенников. Об этом она рассказала в своем инстаграм-аккаунте.

По словам артистки, ей позвонили с номера, обозначенного как транспортная компания. Именно в этот день Милявская ожидала доставку двух микрофонов, поэтому решила, что звонок связан с заказом. Певица сообщила «курьеру», что ушла к врачу, и предложила оставить посылку в подъезде. Тогда ее попросили назвать код, который придет на ее номер.

«Я тут же, не глядя, отдаю код и слышу фразу: “Вы, Милявская, дура”», — рассказала певица. После этого на ее устройстве появилось уведомление о входе на портал «Госуслуги».

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
Мир16 минут чтения

Артистка уточнила, что рядом оказались знакомые, которые помогли быстро изменить все пароли и коды доступа. Позже Милявская обратилась в ближайший центр государственных услуг и установила запрет на любые сделки с ее имуществом и оформление кредитов на ее имя.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую схему обмана, выдавая себя за работодателей. Злоумышленники связываются с людьми, ищущими работу, и под видом оформления зарплатной карты заставляют открыть банковский счет. После этого они привязывают карту к своему номеру телефона и оформляют кредиты на имя соискателя.

Как рассказал зампредседателя комиссии Общественной палаты по безопасности Александр Холодов, схема начинается с того, что «представитель крупной компании» сообщает кандидату, что он подходит на вакантную должность и ему готовы предоставить работу. После короткого онлайн-собеседования жертву просят срочно оформить карту в банке.

