Интернет и мемы

СМИ: российский суд впервые выписал штраф за рекламу в Instagram

2 минуты чтения 18:10 | Обновлено: 20:00

Суд оштрафовал юристку и инстаграм-блогершу из Краснодара Евгению Тутушкину на 30 тысяч рублей по новому закону о запрете рекламы в Instagram. Об этом Тутушкина рассказала в своем видео. Она подчеркнула в комментарии РБК, что ее ролик, который Роскомнадзор посчитал рекламным, был опубликован до 1 сентября, когда запрет еще не вступил в силу.

Тутушкина сообщила, что сотрудник Роскомнадзора составил на нее протокол по жалобе, которую он получил от своего родственника. «Роскомнадзор — государственная структура, и его сотрудники не могут использовать Instagram, так вот, чтобы обойти закон, они придумали следующую схему: сотрудники просят своих родственников находить таких блогеров, как я, и писать на нас жалобы»,— предположила юристка.

Россиянам запретили рекламу в Instagram
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы?
Интернет и мемы5 минут чтения

Близкие к силовикам телеграм-каналы Mash и Shot утверждают, что это первое административное дело за рекламу в инстаграме. Shot прикрепил к публикации видео, которое Тутушкина публиковала 2 июля. РБК отмечает, что ранее не было известно о делах по новому закону.

Тутушкина объяснила РБК, что ей понравился отель, в котором она отдыхала, однако он был «полупустой». Поэтому она решила записать видео об этом месте и поставить ссылку на бронирование со скидкой.

«Я лишь преследовала одну цель — поддержать малый бизнес России. Я за то, чтобы граждане Российской Федерации пользовались ресурсами нашей страны, даже когда речь идет об отдыхе. Таким образом в своем Instagram я поделилась информацией о прекрасном отеле, в котором провела выходные», — написала Тутушкина в своем посте.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

Юристка заявила, что будет обжаловать постановление. Роскомнадзор пока не комментировал эту информацию.

Госдума приняла закон о запрете рекламы в «нежелательных» соцсетях в марте этого года. С 1 сентября за размещение рекламы в Instagram блогеры могут получить штраф по части 1 статьи 14.3 КоАП.

