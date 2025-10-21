EN
Криминал

Россиянин почти 10 лет насиловал дочь своей партнерши

2 минуты чтения 15:08 | Обновлено: 16:49

Перовский районный суд в Москве отправил под арест мужчину, чье имя не называется. Его обвиняют в многолетнем насилии над несовершеннолетней дочерью сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следователей, мужчина с 2016 года совершал в отношении девочки «противоправные действия сексуального характера в различных квартирах на территории города Москвы и Московской области». На данный момент пострадавшей 16 лет. Она обратилась к правоохранителям только спустя долгое время.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

После этого против мужчины возбудили уголовное дело по статьям об «иных насильственных действиях сексуального характера» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК), «развратных действиях» (ч. 1,2 ст. 135 УК), «понуждении к действиям сексуального характера» (п. «б» ч. 3 ст. 133 УК) и «половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» (ч. 1 ст. 134 УК).

Ранее сообщалось, что в Узбекистане осужденный за изнасилование несовершеннолетней мужчина сбежал из колонии во время трудовых работ и изнасиловал ученицу третьего класса. Его задержали местные жители и передали полиции. Против мужчины завели новое уголовное дело, теперь ему грозит от 15 до 20 лет заключения.

«Cамая страшная серийная убийца в стране»
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
Мир20 минут чтения

Кроме того, в конце сентября этого года стало известно, что в Португалии задержали мужчину по подозрению в том, что он годами насиловал своих малолетних дочерей. Старшей дочери было семь лет на момент первого изнасилования. Недавно девочка узнала, что забеременела, и рассказала об этом бабушке, которая подала в полицию заявление на сына.

