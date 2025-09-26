Дочь забеременела от годами насиловавшего ее отца

В Португалии задержан 37-летний житель, которого подозревают в сексуализированных преступлениях против детей. Пострадавшие — малолетние дочери подозреваемого, одна из которых забеременела от отца. Об этом пишет Correio da Manhã.
Сообщается, что долгое время сестры проживали вместе с отцом и его матерью в Анголе. Старшей дочери было всего семь лет, когда подозреваемый впервые изнасиловал ее. Насилие продолжалось в течение семи лет.
Издание пишет, что подозреваемый насиловал девочку на глазах у своей младшей дочери. Отмечается, что во время насилия он, предположительно, показывал дочерям материалы порнографического содержания.
Два года назад задержанный переехал из Анголы в Португалию — он является гражданином обеих стран. Спустя полгода к нему перебрались дочери вместе с его матерью. Отмечается, что в муниципалитете Понте-де-Лима мужчина продолжил насиловать старшую дочь, которой сейчас 14 лет. В начале сентября девочка узнала, что беременна и рассказала обо всем бабушке. Та в свою очередь написала заявление на своего сына в полицию.
По данным издания, подозреваемый был задержан инспекторами полиции Браги. Силовики утверждают, что в Португалии мужчина не имеет никакой профессиональной деятельности.
Дочерей подозреваемого опросили следователи. Пострадавшие подтвердили факты сексуализированного насилия — младшая дочь призналась, что отец показывал порнографические фильмы сестре и заставлял ее смотреть их.
Задержанный предстал перед судом в Понте-де-Лима 24 сентября. Он не признал своей вины. Судья принял решение поместить его под стражу на время следствия.
В августе стало известно, что россиянин годами насиловал двух малолетних дочерей. Все это началось когда детям было семь лет и три года. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 18 годам лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима.