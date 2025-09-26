EN
Криминал

Дочь забеременела от годами насиловавшего ее отца

2 минуты чтения 15:03

В Португалии задержан 37-летний житель, которого подозревают в сексуализированных преступлениях против детей. Пострадавшие — малолетние дочери подозреваемого, одна из которых забеременела от отца. Об этом пишет Correio da Manhã.

Сообщается, что долгое время сестры проживали вместе с отцом и его матерью в Анголе. Старшей дочери было всего семь лет, когда подозреваемый впервые изнасиловал ее. Насилие продолжалось в течение семи лет. 

Издание пишет, что подозреваемый насиловал девочку на глазах у своей младшей дочери. Отмечается, что во время насилия он, предположительно, показывал дочерям материалы порнографического содержания.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

Два года назад задержанный переехал из Анголы в Португалию — он является гражданином обеих стран. Спустя полгода к нему перебрались дочери вместе с его матерью. Отмечается, что в муниципалитете Понте-де-Лима мужчина продолжил насиловать старшую дочь, которой сейчас 14 лет. В начале сентября девочка узнала, что беременна и рассказала обо всем бабушке. Та в свою очередь написала заявление на своего сына в полицию.

По данным издания, подозреваемый был задержан инспекторами полиции Браги. Силовики утверждают, что в Португалии мужчина не имеет никакой профессиональной деятельности. 

Дочерей подозреваемого опросили следователи. Пострадавшие подтвердили факты сексуализированного насилия — младшая дочь призналась, что отец показывал порнографические фильмы сестре и заставлял ее смотреть их.

Задержанный предстал перед судом в Понте-де-Лима 24 сентября. Он не признал своей вины. Судья принял решение поместить его под стражу на время следствия.

Тайна свидетельницы 
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
Криминал8 минут чтения

В августе стало известно, что россиянин годами насиловал двух малолетних дочерей. Все это началось когда детям было семь лет и три года. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 18 годам лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима.

