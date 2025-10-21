EN
Криминал

Педофил сбежал из колонии и изнасиловал третьеклассницу

2 минуты чтения 14:17 | Обновлено: 15:53
Педофил сбежал из колонии и изнасиловал третьеклассницу

В Ташкентской области Узбекистана осужденный семь лет назад за изнасилование несовершеннолетней мужчина сбежал из колонии и изнасиловал третьеклассницу. Об этом сообщили Uznews и проект «НеМолчи».

В пресс-службе ГУВД рассказали, что мужчину 1994 года рождения задержали местные жители и передали правоохранителям. Против него возбудили новое уголовное дело по статье о «насильственном удовлетворении половой потребности в противоестественной форме, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

В сообщении ГУВД указаны только инициалы мужчины. При этом пресс-служба дала ссылку на сообщения местных СМИ, которые писали, что сбежавшего заключенного зовут Миржалол Туронов. В 2018 году его приговорили к 16 годам заключения. В августе 2024 года его перевели в 50-ю колонию-поселение в Ахангаранском районе, где его привлекали к работам на территории, принадлежащей ООО «Прогресс Бизнес».

16 октября Туронов не вернулся с работ. После задержания мужчину отправили под стражу. Теперь ему грозит новый срок от 15 до 20 лет. О состоянии пострадавшей девочки пока не сообщалось.

«Cамая страшная серийная убийца в стране»
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
Мир20 минут чтения

Отмечается, что случившееся вызвало широкий общественный резонанс. «Данный инцидент поднимает ряд серьезных вопросов. Каковы причины того, что заключенный, отбывающий срок за особо тяжкое преступление, был привлечен к труду в колонии-поселении и смог сбежать? Насколько оправданным было смягчение режима отбывания наказания для лица, осужденного за изнасилование ребенка. Была ли в полной мере оценена его степень опасности для общества при переводе?» — пишет «НеМолчи».

В проекте отметили, что это уже второй случай за последние 10 дней, когда осужденные люди снова совершают преступления. Так, ранее «НеМолчи» рассказал, что в Наманганской области задержали мужчину, которого заподозрили в изнасиловании семилетней девочки. По данным проекта, подозреваемый был родственником пострадавшей и уже имел судимость по нескольким уголовным статьям.

Фото:@nemolchiuz / Telegram

