Педофил сбежал из колонии и изнасиловал третьеклассницу

В Ташкентской области Узбекистана осужденный семь лет назад за изнасилование несовершеннолетней мужчина сбежал из колонии и изнасиловал третьеклассницу. Об этом сообщили Uznews и проект «НеМолчи».

В пресс-службе ГУВД рассказали, что мужчину 1994 года рождения задержали местные жители и передали правоохранителям. Против него возбудили новое уголовное дело по статье о «насильственном удовлетворении половой потребности в противоестественной форме, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

В сообщении ГУВД указаны только инициалы мужчины. При этом пресс-служба дала ссылку на сообщения местных СМИ, которые писали, что сбежавшего заключенного зовут Миржалол Туронов. В 2018 году его приговорили к 16 годам заключения. В августе 2024 года его перевели в 50-ю колонию-поселение в Ахангаранском районе, где его привлекали к работам на территории, принадлежащей ООО «Прогресс Бизнес».

16 октября Туронов не вернулся с работ. После задержания мужчину отправили под стражу. Теперь ему грозит новый срок от 15 до 20 лет. О состоянии пострадавшей девочки пока не сообщалось.

Отмечается, что случившееся вызвало широкий общественный резонанс. «Данный инцидент поднимает ряд серьезных вопросов. Каковы причины того, что заключенный, отбывающий срок за особо тяжкое преступление, был привлечен к труду в колонии-поселении и смог сбежать? Насколько оправданным было смягчение режима отбывания наказания для лица, осужденного за изнасилование ребенка. Была ли в полной мере оценена его степень опасности для общества при переводе?» — пишет «НеМолчи».

В проекте отметили, что это уже второй случай за последние 10 дней, когда осужденные люди снова совершают преступления. Так, ранее «НеМолчи» рассказал, что в Наманганской области задержали мужчину, которого заподозрили в изнасиловании семилетней девочки. По данным проекта, подозреваемый был родственником пострадавшей и уже имел судимость по нескольким уголовным статьям.