«Смешариков» «добавили» в игру No I’m not a Human

Официальный аккаунт мультсериала «Смешарики» в TikTok опубликовал ролик со своими персонажами в стиле игры No, I’m not a Human. «Копатыч стал гостем?» говорится в описании к ролику.

В начале ролика персонаж по имени Лосяш сидит в темной комнате, часы показывают восемь утра. Выглянув в окно, Лосяш замечает Копатыча, который направляется к его дому с двумя ведрами в руках. «Отпирай, полезный, утренняя порция свежести!» — кричит Копатыч и стучит в двери.

В ответ Лосяш произносит, что «никого нет дома», а затем опускает массивное бревно на дверь и обматывает ее цепями.

Визуальный стиль ролика и поведение персонажей стилизованы под атмосферу игры No, I’m not a Human. Игра создана в жанре психологический хоррор российской студией Trioskaz. По сюжету игрок управляет убежищем в мире, где Солнце стало смертельно опасным, и решает, кого впускать внутрь, а кого оставлять снаружи.

«Внимание: Не покидайте свои дома. Заприте все двери. Зашторьте все окна. Впускайте в дом только настоящих людей. Все Гости должны быть устранены. Это — история о параноидальном ужасе, поджидающем у конца времен», — говорится в описании к игре на Steam.

Релиз игры для Windows состоялся 15 сентября 2025 года.

«Смешарики» — российский анимационный сериал, который выходит с 2004 года. Это история о приключениях девяти круглых антропоморфных персонажей, живущих в своем мире и попадающих в разные нелепые, веселые и грустные ситуации. Главными героями стали кролик Крош, медведь Копатыч, сова Совунья, свинка Нюша, баран Бараш, лось Лосяш, ворон Кар-Карыч, пингвин Пин и еж Ежик.

Идея создания «Смешариков» принадлежит художнику и дизайнеру Салавату Шайхинурову из Башкортостана. Он рассказывал, что в 2001 году получил заказ на разработку дизайна круглых шоколадных конфет в виде животных. Создав несколько эскизов, в том числе кролика, который позже стал Крошем, он решил не отдавать их заказчику, а сохранить у себя.

«Я много разных мультфильмов смотрел и, когда появились первые эскизы Смешариков, понял, что с ними можно сделать хороший коммерческий проект. Потому что они забавные и в то же время простые: их легко анимировать, с ними легко делать игрушки, нарисовать их может даже ребенок. А это ведь тоже важно — чтобы зрители сами могли нарисовать героев любимого мультфильма», — вспоминал Салават.

Сегодня на счету у проекта уже множество сезонов и несколько полнометражных фильмов.