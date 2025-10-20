Массовый сбой Amazon обвалил работу Zoom и Duolingo вместе со множеством других сервисов

Множество сетевых сервисов и приложений, среди которых популярные мессенджеры, приложения для видеосвязи, сетевые игры, стриминговые платформы и просто сайты перестали работать из-за сбоя в работе серверов облачного сервиса Amazon Web Services (AWS).

По данным Downdetector, занимающегося мониторингом подобных проблем, сбои наблюдаются в работе, в частности, Snapchat, Duolingo, Zoom, Perplexity, IMDb, Roblox, Fortnite, Clash Royale, Signal, Hulu и десятков других сайтов и приложений.

По словам главы AI-стартапа Perplexity Аравинда Шриниваса, причиной сбоя стали неполадки в работе серверов Amazon. «Perplexity сейчас не работает. Корневая причина — проблема с AWS. Мы работаем над ее решением», — написал он на своей странице в соцсети X.

В свою очередь, Би-би-си сообщило о проблемах с доступом к сайтам и сетевым сервисам ряда британских банков, а пользователи популярного портала Reddit пишут, что сбой затронул также сервисы самого Amazon. По их словам, недоступны сайт amazon.com, а также стриминговая площадка Amazon Prime.

В Anazon также подтвердили наличие проблем в работе своего облачного сервиса. В компании заявили, что их «инженеры немедленно приступили к работе и активно работают над устранением проблемы». Там уточнили, что сбой затронул кластер серверов, расположенных в американском штате Вирджиния. В то же время о его причинах пока ничего не сообщается.

На момент публикации заметки, данные Downdetector, свидетельствовали о постепенном снижении количества пользователей, жалующихся на неполадки в работе тех или иных сайтов.