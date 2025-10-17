Вэнс заявил о неготовности России и Украины к миру

Россия и Украина пока не готовы заключить мирное соглашение. Об этом в интервью американскому телеканалу Newsmax заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, именно поэтому «энергичная дипломатия» президента США Дональда Трампа пока не дала окончательных результатов. «В конечном итоге, должны быть две стороны, готовые заключить сделку. И сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы продолжим ее делать, русские и украинцы просто не достигли той точки, когда они могут заключить соглашение», — пояснил американский вице-президент.

В то же время, он подчеркнул, что возможность урегулирования конфликта все еще сохраняется, и отметил, что за последние месяцы в этом направлении удалось добиться «определенного прогресса».

Накануне состоялся телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. Главным итогом разговора стала договоренность об их новой встрече, которая должна пройти в столице Венгрии Будапеште. Также, как заявили позже в Кремле и Белом доме, обсуждалась тема возможных поставок Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk.

Так, по словам президента США, Путин пытался отговорить его от такого шага. «Конечно, он пытался. А вы думали он скажет: „Прошу, продайте Украине эти ракеты, я был бы очень благодарен?“» — рассказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

Глава Белого дома заявил, что сам поднял тему поставок Tomahawk, задав Путину вопрос об этом. «Я сказал ему: „Вы не против, если я подарю пару тысяч ракет Tomahawk вашим противникам?”. Я действительно сказал ему это. Ему эта идея не понравилась», — сказал он, напомнив, что эти ракеты являются «крайне разрушительным оружием».

В свою очередь, помощник Путина Юрий Ушаков после завершения разговора рассказал журналистам, что Путин напомнил Трампу об ущербе, который поставки Tomahawk Украине могут нанести российско-американским отношениям. «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что ракеты Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — сказал Ушаков.

По его словам, во время телефонного разговора Трамп пообещал Путину учесть его «соображения» на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча, о которой идет речь, запланирована на 17 октября в Вашингтоне.